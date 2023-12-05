Экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова

Легенда Милана и бывший ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мауро Тассотти рассказал, кто бы мог усилить состав "россонери".

По его словам, он бы рекомендовал подписать 21-летнего полузащитника Шахтера Георгия Судакова.

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"Игрок, которого можно порекомендовать? Я бы назвал Судакова, которого я знаю со времен работы в сборной Украины. О нем говорят, и для меня он очень интересен, даже с учетом того, что его может быть сложно привезти сюда из Украины", - приводит слова Тассотти Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 16 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Отметим, что Судакова уже определенное время связывают с возможным переездом в Италию, где в его подписании заинтересован Ювентус.

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