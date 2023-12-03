Ювентус надеется приобрести Судакова за 10-15 миллионов
Ни для кого не секрет, что Ювентус серьезно настроился приобрести хавбека Шахтера Георгия Судакова.
На этой почве у 21-летнего украинца недавно даже был небольшой конфликт с журналистом Игорем Цыганыком, который считает, что игрок слишком рано представил себя в футболке туринского коллектива.
Как сообщает Sport Mediaset, положительные отзывы скаутов заставляют Ювентус активизироваться в переговорах с Шахтером по переходу Судакова, который считается главной трансферной целью итальянцев.
По информации источника, "старая синьора" надеется, что сделку удастся закрыть за 10-15 миллионов евро. Однако существует мнение, что эта сумма не устроит "горняков", которые настроены получить, как минимум, вдвое больше.
В нынешнем сезоне Георгия Судаков принял участие в 16 матчах Шахтера во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.
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