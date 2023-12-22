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Самые дорогие украинские футболисты

ISPORT представляет список самых ценных игроков Украины.
Сегодня, 16:48
Украинские футболисты / Getty Images
Украинские футболисты / Getty Images

Футбольный портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обновил цены украинских игроков.

Лидером рейтинга среди украинцев остается Александр Зинченко, который оценивается в 42 миллиона евро. В пятерку лучших поднялся форвард Жироны Артем Довбик, который теперь стоит 28 млн евро.

В десятке самых дорогих два игрока из УПЛ - оба представляют донецкий Шахтер. Всего только десять украинцев оценены в 10+ млн евро.

Самые дорогие украинские футболисты

  • Александр Зинченко (Арсенал) – 42 млн евро
  • Михаил Мудрик (Челси) - 40
  • Артем Довбик (Жирона) – 28
  • Виталий Миколенко (Эвертон) – 28
  • Виктор Цыганков (Жирона) – 25
  • Илья Забарный (Борнмут) – 25
  • Анатолий Трубин (Бенфика) – 22
  • Николай Матвиенко (Шахтер) – 20
  • Георгий Судаков (Шахтер) – 18
  • Руслан Малиновский (Дженоа) – 10
  • Артём Бондаренко (Шахтер) - 9
  • Андрей Лунин (Реал Мадрид) – 8
  • Георгий Бущан (Динамо) – 7
  • Виталий Буяльский (Динамо) – 6
  • Николай Шапаренко (Динамо) – 6
  • Даниил Сикан (Шахтер) – 6
  • Александр Зубков (Шахтер) – 5
  • Александр Пихаленок (Днепр-1) - 5
  • Валерий Бондарь (Шахтер) - 5
  • Дмитрий Ризнык (Шахтер) - 5

Стоит отметить, что самым дорогим игроком до 20 лет оказался Егор Ярмолюк из Брентфорда. Он оценивается в 2,5 млн евро. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Александр Зинченко

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