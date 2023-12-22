Самые дорогие украинские футболисты
ISPORT представляет список самых ценных игроков Украины.
Футбольный портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обновил цены украинских игроков.
Лидером рейтинга среди украинцев остается Александр Зинченко, который оценивается в 42 миллиона евро. В пятерку лучших поднялся форвард Жироны Артем Довбик, который теперь стоит 28 млн евро.
В десятке самых дорогих два игрока из УПЛ - оба представляют донецкий Шахтер. Всего только десять украинцев оценены в 10+ млн евро.
Самые дорогие украинские футболисты
- Александр Зинченко (Арсенал) – 42 млн евро
- Михаил Мудрик (Челси) - 40
- Артем Довбик (Жирона) – 28
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 28
- Виктор Цыганков (Жирона) – 25
- Илья Забарный (Борнмут) – 25
- Анатолий Трубин (Бенфика) – 22
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20
- Георгий Судаков (Шахтер) – 18
- Руслан Малиновский (Дженоа) – 10
- Артём Бондаренко (Шахтер) - 9
- Андрей Лунин (Реал Мадрид) – 8
- Георгий Бущан (Динамо) – 7
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Николай Шапаренко (Динамо) – 6
- Даниил Сикан (Шахтер) – 6
- Александр Зубков (Шахтер) – 5
- Александр Пихаленок (Днепр-1) - 5
- Валерий Бондарь (Шахтер) - 5
- Дмитрий Ризнык (Шахтер) - 5
Стоит отметить, что самым дорогим игроком до 20 лет оказался Егор Ярмолюк из Брентфорда. Он оценивается в 2,5 млн евро.