Футбольный портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обновил цены украинских игроков.

Лидером рейтинга среди украинцев остается Александр Зинченко, который оценивается в 42 миллиона евро. В пятерку лучших поднялся форвард Жироны Артем Довбик, который теперь стоит 28 млн евро.

В десятке самых дорогих два игрока из УПЛ - оба представляют донецкий Шахтер. Всего только десять украинцев оценены в 10+ млн евро.

Самые дорогие украинские футболисты

Александр Зинченко (Арсенал) – 42 млн евро

Михаил Мудрик (Челси) - 40

Артем Довбик (Жирона) – 28

Виталий Миколенко (Эвертон) – 28

Виктор Цыганков (Жирона) – 25

Илья Забарный (Борнмут) – 25

Анатолий Трубин (Бенфика) – 22

Николай Матвиенко (Шахтер) – 20

Георгий Судаков (Шахтер) – 18

Руслан Малиновский (Дженоа) – 10

Артём Бондаренко (Шахтер) - 9

Андрей Лунин (Реал Мадрид) – 8

Георгий Бущан (Динамо) – 7

Виталий Буяльский (Динамо) – 6

Николай Шапаренко (Динамо) – 6

Даниил Сикан (Шахтер) – 6

Александр Зубков (Шахтер) – 5

Александр Пихаленок (Днепр-1) - 5

Валерий Бондарь (Шахтер) - 5

Дмитрий Ризнык (Шахтер) - 5

Стоит отметить, что самым дорогим игроком до 20 лет оказался Егор Ярмолюк из Брентфорда. Он оценивается в 2,5 млн евро.