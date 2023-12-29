Хавбек Борнмута выбыл из-за нетипичного для Британии заболевания

Хамед Траоре оказался в больнице с малярией.

Хавбек Борнмута Хамед Траоре выбыл на несколько недель, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, игрок попал в больницу с малярией и теперь пропустит несколько недель.

Стоит отметить, что малярия распространена в экваториальных странах и полностью отсутствует в той же Британии.

А значит ивуарийский игрок заразился, когда гостил дома. Напомним, что Траоре перешел в Борнмут из Сассуоло прошлым летом за 26 млн евро.

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