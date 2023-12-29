Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался касаемо отъезда вингера клуба Мохамеда Салаха на Кубок Африки.

"Потеря бомбардира – это обычная ситуация. Раньше было еще хуже, когда уезжал и Садио, и Мо, но мы как-то справлялись".

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"Обычно хотя бы один из них доходил до поздних стадий турнира, и это еще сильнее ухудшало ситуацию. Так что мы должны справиться. Мы знали, что время от времени проходит Кубок Африки, на который Мо должен поехать. Это всегда было ясно. Теперь в лице Эндо у нас еще есть участник Кубка Азии. Мы с этим справимся", – сказал Клопп в интервью The Guardian.

В текущем сезоне на счету Салаха 12 голов и 7 ассистов в 19 матчах АПЛ.

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