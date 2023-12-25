Салах: В этом году мы встречаем Рождество с тяжелейшим сердцем из-за войны на Ближнем Востоке

Египтянин призвал мир не привыкать к войне Израиля и ХАМАС.

Футболист сборной Египта и Ливерпуля Мохамед Салах обратился к болельщикам на Рождество.

Знаменитый игрок упомянул войну Израиля с сектором Газа.

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"Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют. Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скучают по потере своих близких.

Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества", - написал Cалах в Instagram.

Напомним, 7 октября текущего года террористическая организация ХАМАС провела атаку на Израиль. После чего армия Израиля приступила к военной операции с ракетными обстрелами.

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