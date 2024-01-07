Наполи пытается перебить предложение Тоттенхэма по одноклубнику Малиновского

Партенопейцы предложили меньше денег, но добавили в сделку своих игроков.

Помимо Тоттенхэма на Раду Дрэгушина теперь претендует еще и Наполи.

По информации Николо Скиры, "шпоры" готовы увеличить свое предложение по защитнику Дженоа до 27-28 миллионов евро. "Грифоны" же требуют 30 миллионов.

В то же самое время Наполи пошел другим путем: итальянцы предлжили своим соотечественникам всего 20 миллионов.

Но при этом в сделку будут включены защитник Лео Эстигор и Алессандро Дзаноли. Эстигор станет игроком Дженоа на постоянной основе, а Дзаноли переедет в Геную на правах аренды.

Какое предложение больше привлекает команду Руслана Малиновского, остается неизвестно.

Напомним, что сам Раду Дрэгушин не горит желанием переезжать на Туманный Альбион, так как он хочет доиграть сезон в составе Дженоа.

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