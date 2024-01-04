Одноклубник Малиновского не хочет переходить в Тоттенхэм

По словам агента, футболист не желает покидать Дженоа по ходу сезона.

В последнее время центрбек Дженоа Раду Дрэгушин был связан с переходом в Тоттенхэм.

Ожидалось, что 21-летний игрок пополнит состав "шпор" во время зимнего трансферного окна. Однако, судя по всему, этого не произойдет.

Как сообщает Sky Sports, агент Дрэгушина Флорин Маня заявил, что его клиент не планирует уходить из Дженоа по ходу сезона - он хочет помочь своей команде, которая занимает двенадцатое место в Серии А.

"Раду не думает об уходе из Дженоа в середине сезона, для него это все равно, что оставить какое-то незавершенное дело. У меня были контакты с клубами АПЛ, включая Тоттенхэм, но в данный момент он не хочет уходить", - сказал агент.

Напомним, что Дженоа может вернуть в Италию многократного чемпиона, у которого не задалась карьера в Германии.

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