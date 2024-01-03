iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм и Дженоа проведут переговоры по трансферу центрбека

Одноклубник Руслана Малиновского может пополнить ростер "шпор".
Сегодня, 14:54
Раду Дрэгушин / Getty Images
Раду Дрэгушин / Getty Images

Защитник Дженоа Раду Дрэгушин близок к тому, чтобы сменить команду по ходу нынешнего сезона.

По информации Фабрицио Романо, "грифоны" запланировали новый раунд переговоров с Тоттенхэмом по трансферу 21-летнего игрока сборной Румынии.

На данный момент клубы расходятся в вопросе цены трансфера: в то время как итальянцы запрашивают за своего центрбека 30 миллионов евро, "шпоры" готовы отдать за него только 23 миллиона.

Однако ожидается, что стороны придут к согласию. Главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу лично заинтересован в футболисте.

Читай также: Одноклубник Трубина может пополнить состав сенсации Серии А

В нынешнем сезоне Раду Дрэгушин провел 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Дрэгушин перешел в Дженоа лишь прошлым летом - команда Руслана Малиновского заплатила Ювентусу 5,5 миллиона. Весь предыдущий сезон он провел в Генуе на правах аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа тоттенхэм

Статьи по теме

Ливерпуль и Тоттенхэм интересуются одним из открытий сезона АПЛ Ливерпуль и Тоттенхэм интересуются одним из открытий сезона АПЛ
Бонуччи может стать одноклубником Малиновского Бонуччи может стать одноклубником Малиновского
Тоттенхэм переиграл Борнмут с Забарным в матче с четырьмя голами Тоттенхэм переиграл Борнмут с Забарным в матче с четырьмя голами
Вице-чемпион МЛС объявил о подписании бывшего капитана сборной Франции Вице-чемпион МЛС объявил о подписании бывшего капитана сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом
Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа17:56
Клуб АПЛ интересуется тренером Жироны Цыганкова и Довбика
Европа17:50
Ван Дейк, Беллингем и Месси - номинанты на попадание в сборную года по версии FIFPro
Европа17:25
Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема
Европа17:22
Английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Европа17:09
Игрок получил травму, как только его объявили главной целью МЮ
Формула 116:56
Риккардо: После возвращения в Формулу 1 мне пришлось отказаться от многих вещей
Бокс16:50
Тренер Дюбуа признался, что не хотел бы увидеть Фьюри следующим оппонентом Даниэля
16:42
Бенфика перехватила талантливого бразильца, которого ждали в Арсенале
Европа16:27
Игрок, призывавший к "черному дню для евреев", получил тюремный срок
Европа16:20
Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK