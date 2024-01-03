Тоттенхэм и Дженоа проведут переговоры по трансферу центрбека

Защитник Дженоа Раду Дрэгушин близок к тому, чтобы сменить команду по ходу нынешнего сезона.

По информации Фабрицио Романо, "грифоны" запланировали новый раунд переговоров с Тоттенхэмом по трансферу 21-летнего игрока сборной Румынии.

На данный момент клубы расходятся в вопросе цены трансфера: в то время как итальянцы запрашивают за своего центрбека 30 миллионов евро, "шпоры" готовы отдать за него только 23 миллиона.

Однако ожидается, что стороны придут к согласию. Главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу лично заинтересован в футболисте.

Читай также: Одноклубник Трубина может пополнить состав сенсации Серии А

В нынешнем сезоне Раду Дрэгушин провел 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Дрэгушин перешел в Дженоа лишь прошлым летом - команда Руслана Малиновского заплатила Ювентусу 5,5 миллиона. Весь предыдущий сезон он провел в Генуе на правах аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!