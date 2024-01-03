Одноклубник Трубина может пополнить состав сенсации Серии А

Футболист может сменить чемпионат ради получения более регулярной игровой практики.

Форвард Бенфики Петар Муса может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Николо Скира, в 25-летнем хорвате заинтересована Болонья, которая намерена укрепить состав перед второй частью сезона, который пока что очень удачно складывается для команды Тьяго Мотты.

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В нынешнем сезоне Петар Муса 21 раз вышел на поле, но при этом отыграл всего 799 минут. На его счету пять голов и две результативные передачи.

Нападающий присоединился к лиссабонскому коллективу летом 2022 года, перейдя из Боавишты за 5,5 миллиона евро.

Напомним, что одним из полузащитников Болоньи заинтересовались топовые клубы Италии. Однако "россоблу" не намерены продавать его по ходу сезона.

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