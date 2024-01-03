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Санчо приблизился к возвращению в Боруссию Д

Клубы согласовывают условия сделки по вингеру-изгою.
Сегодня, 10:53
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия работают над трансфером Джейдона Санчо.

По информации Фабрицио Романо, клубы уже находятся на продвинутой стадии переговоров по 23-летнему англичанину. Игрок и немецкий клуб хотят, чтобы переход состоялся в самое ближайшее время.

Манкунианцы готовы отпустить вингера в аренду, однако для этого "шмелям" будет необходимо заплатить определенную сумму. "Красные дьяволы" в свою очередь должны будут платить часть зарплаты Санчо, которая составляет 250 тысяч фунтов в неделю.

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Напомним, что Джейдон Санчо не выходит на поле с конца августа прошлого года из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Ранее футболист выступал за Боруссию в период с лета 2017 по лето 2021 года, после чего МЮ приобрел его за 85 миллионов евро.

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