Топовые клубы Италии претендуют на хавбека сенсационной Болоньи

Однако "россоблу", ожидаемо, не горят желанием продавать своего игрока по ходу сезона.

Главной положительной сенсацией Серии А нынешнего сезона стала Болонья, которая после восемнадцати туров занимает пятое место.

Поэтому неудивительно, что некоторые более статусные команды засматриваются на ее игроков.

По информации Николо Скиры, полузащитник "россоблу" Льюис Фергюсон заинтересовал Ювентус, Милан и Лацио, который присматриваются к нему с прицелом на следующий сезон.

При этом отмечается, что трансфер 24-летнего шотландца в январе исключен, так как команда Тьяго Мотты не собирается лишать себя игрока основного состава.

В нынешнем сезоне Льюис Фергюсон провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

Ранее спортивный директор Болоньи Марко Ди Вайо прокомментировал возможность продажи в январе другого игрока, форварда Джошуа Зиркзее.

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