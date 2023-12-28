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Спортдир одного из лидеров Серии А высказался о возможном уходе ключевого игрока клуба

Джошуа Зиркзее не покинет Болонью посреди сезона.
Сегодня, 17:12
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Джошуа Зиркзее / Getty Images

Спортивный директор итальянской Болоньи Марко ди Вайо прокомментировал слухи вокруг персоны главного бомбардира клуба Джошуа Зиркзее.

По словам функционера, сумма выкупа, которая прописана в его контракте доступна лишь Баварии и "россоблу" не будут продавать футболиста посреди сезона.

"Пункт об отступных действителен только для Баварии - и в январе наши лучшие игроки не перейдут.

Сколько звонков мы получили? Ни одного. И мы бы все равно не ответили", - сказал ди Вайо.

Отметим, что сумма выкупа, которая прописана в контракте Джошуа составляет 40 млн евро.

Также стоит сказать, что Болонья весьма сенсационно на данный момент занимает 4 место в Серии А. У коллектива Тьяго Мотта 31 очко в 17 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Серия А Джошуа Зиркзее

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