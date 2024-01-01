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Бонуччи может стать одноклубником Малиновского

Центрбек хочет вернуться в Италию, и одним из вариантов продолжения его карьеры считается Дженоа.
Сегодня, 21:32
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

В конце 2023 года Рома отказалась от идеи приобретения Леонардо Бонуччи, ныне выступающего за немецкий Унион.

Несмотря на неудачу с римским клубом, планы у 36-летнего защитника остались прежними - он хочет вернуться в Италию.

Как сообщает Николо Скира, Унион получил запрос об информации от Дженоа. "Грифоны" заинтересованы в том, чтобы пригласить опытного игрока на фоне потенциальной потери Раду Дрэгушина. Напомним, что румынского игрока настроен приобрести Тоттенхэм.

Так как в Германии Бонуччи получает мало игрового времени, он намерен вернуться в Серию А, чтобы получить достаточно практики, которого должно хватить для вызова в сборную Италии на Евро-2024.

Ранее стало известно, что в результате обстрела российскими оккупантами погибла вместе с матерью бывшая украинская футболистка.

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