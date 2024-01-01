Бонуччи может стать одноклубником Малиновского
В конце 2023 года Рома отказалась от идеи приобретения Леонардо Бонуччи, ныне выступающего за немецкий Унион.
Несмотря на неудачу с римским клубом, планы у 36-летнего защитника остались прежними - он хочет вернуться в Италию.
Как сообщает Николо Скира, Унион получил запрос об информации от Дженоа. "Грифоны" заинтересованы в том, чтобы пригласить опытного игрока на фоне потенциальной потери Раду Дрэгушина. Напомним, что румынского игрока настроен приобрести Тоттенхэм.
Так как в Германии Бонуччи получает мало игрового времени, он намерен вернуться в Серию А, чтобы получить достаточно практики, которого должно хватить для вызова в сборную Италии на Евро-2024.
Leonardo #Bonucci doesn’t change his plans: he would like to leave #UnionBerlin to return to Serie A to try to be called by Spalletti for Euro2024. #Genoa have asked info for the former Juventus’ centre-back. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 1, 2024
Ранее стало известно, что в результате обстрела российскими оккупантами погибла вместе с матерью бывшая украинская футболистка.
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