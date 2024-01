Бонуччи может стать одноклубником Малиновского

В конце 2023 года Рома отказалась от идеи приобретения Леонардо Бонуччи, ныне выступающего за немецкий Унион.

Несмотря на неудачу с римским клубом, планы у 36-летнего защитника остались прежними - он хочет вернуться в Италию.

Как сообщает Николо Скира, Унион получил запрос об информации от Дженоа. "Грифоны" заинтересованы в том, чтобы пригласить опытного игрока на фоне потенциальной потери Раду Дрэгушина. Напомним, что румынского игрока настроен приобрести Тоттенхэм.

Так как в Германии Бонуччи получает мало игрового времени, он намерен вернуться в Серию А, чтобы получить достаточно практики, которого должно хватить для вызова в сборную Италии на Евро-2024.

