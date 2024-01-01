В результате рашистского обстрела погибла украинская экс-футболистка
Виктории Котляровой біло всего 27.
Сегодня стало известно о гибели украинской экс-футболистки Виктории Котляровой (Черновол).
29 декабря в результате рашистского обстрела 27-летняя женщина погибла вместе с матерью.
За свою карьеру Котлярова играла за Спартак Чернигов, Атекс Киев и Ятрань Умань.
Ранее также сообщалось, что в результате новогодних обстрелов пострадала бабушка Даяны Ястремской.
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