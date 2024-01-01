В результате рашистского обстрела погибла украинская экс-футболистка

Сегодня стало известно о гибели украинской экс-футболистки Виктории Котляровой (Черновол).

29 декабря в результате рашистского обстрела 27-летняя женщина погибла вместе с матерью.

За свою карьеру Котлярова играла за Спартак Чернигов, Атекс Киев и Ятрань Умань.

Ранее также сообщалось, что в результате новогодних обстрелов пострадала бабушка Даяны Ястремской.

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