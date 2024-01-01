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В новогоднюю ночь россия нанесла удар по дому, в котором живет бабушка Ястремской

Теннисистка показала последствия удара "шахеда" по дому.
Сегодня, 11:55
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) сообщила, что в новогоднюю ночь россияне попали в дом, где живет ее бабушка.

"Шахед", который был выпущен по Одессе, попал в жилой дом.

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"В этом доме живет моя бабушка! В 1:26 ночи произошел удар. Вот так моя часть семьи встретила новый год дома", – написала Ястремская в Instagram.

Сегодня, 1 января, Ястремская в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене сыграет против австралийки Дарьи Севилл.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела погиб экс-баскетболист сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даяна Ястремская

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