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Малиновский обратился к уволенному из Дженоа главному тренеру

Украинский футболист отреагировал на отставку Альберто Джилардино.
Сегодня, 19:50
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский попрощался с Альберто Джилардино, который был уволен с поста главного тренера команды.

Ранее итальянский специалист был отправлен в отставку, а на его место назначен француз Патрик Виейра.

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У себя в Instagram украинец обратился к уже бывшему наставнику.

"Благодарю вас, тренер, за то, что вы сделали для нас. За то, что вы всегда были человечным и добрым, даже в трудные времена.

Для меня большая честь знать вас. Я многому научился с вами. Вы создали семейную атмосферу, мы благодарны за все. Не прощаемся. Удачи вам", - написал Малиновский.

Ранее сообщалось, что Дженоа может стать частью известной спортивной империи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа чемпионат Италии Серия А Альберто Джилардино Руслан Малиновский

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