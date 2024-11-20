Дженоа Малиновского назначила легендарного футболиста главным тренером
Патрик Виейра стал наставником "грифонов".
Итальянская Дженоа быстро нашла замену Альберто Джилардино, которого уволили только вчера.
Как сообщает пресс-служба "грифонов", аутсайдера Серии А возглавил Патрик Виейра. После обеда он проведет свою первую тренировку в новом клубе.
Условия контракта Патрика в сообщении о его назначении решили не уточнять. По неофициальным данным, соглашение действительно до лета 2026 сезона с возможностью продления на год.
До этого Виейра тренировал Нью-Йорк Сити, Кристал Пэлас, Ниццу и Страсбур.
Напомним, ранее сообщалось, что известный рестлер сфотографировался в форме Дженоа.
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