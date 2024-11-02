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Клуб Малиновского может стать частью известной спортивной империи

Ред Булл присматривается к "грифонам".
Сегодня, 16:33

Ред Булл собирается забрать в свою спортивную империю очередной актив.

Как сообщает издание Footmercato, известная австрийская компания присматривалась к итальянскому Торино, но президент «быков» Урбано Каиро раз за разом отклонял любые предложения по приобретению его клуба, поэтому, Ред Булл обратился к альтернативам.

Сейчас приоритетом австрийцев является Дженоа Руслана Малиновского. Приобрести «грифонов» будет гораздо легче, поскольку, действующие владельцы клуба компания 777 Partners переживает кризисные времена.

Источники близкие к банковскому голдингу JP Morgan и миланской финансовой сети также подтверждают интерес к покупке клуба Серии А со стороны компании, которая владеет РБ Лейпциг, Ред Булл Зальцбург, Нью-Йорк Ред Булл, Брагантино и долей акций Лидса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Ред Булл

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