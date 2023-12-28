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Рома в последний момент передумала подписывать Бонуччи

Владелец клуба решил, что ветеран не стоит своих денег.
Сегодня, 21:05
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Рома решила не подписывать Леонардо Бонуччи, пишет Corriere dello Sport.

Римский клуб в последний момент передумал подписывать контракт с 36-летним ветераном, даже несмотря на то, что все детали были согласованы.

В итоге владелец клуба Дэн Фридкин решил, что тратить почти 2 млн евро на игрока, которому в 2024 году исполнится 37 лет - плохая затея.

При этом Рома продолжит поиски центрального защитника в январе, ведь проблемы с травмами никуда не делись.

Ранее также сообщалось, что легенда Тоттенхэма может оказаться в МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Леонардо Бонуччи

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