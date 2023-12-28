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Клуб МЛС может приобрести легенду Тоттенхэма

Лос-Анджелес ФК хочет подписать Уго Льориса.
Сегодня, 19:59
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Клуб МЛС Лос-Анджелес ФК намерен усилить вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на Пола О'Кифа, "черно-золотые" нацелились на подписание Уго Льориса. Тоттенхэм дал "зеленый свет" на переход игрока за океан.

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Руководство Лос-Анджелеса ведет переговоры с игроком. Отмечается, что они находятся на продвинутой стадии.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Льорис не играл за Тоттенхэм, однако ранее на протяжении долгих лет был основным и входит в топ-3 по количеству проведенных матчей за "шпор".

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