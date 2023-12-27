Пять главных событий 2023 года: футбол

Подходит к концу 2023 год, а значит пришло время подводить его различные итоги.

Редакция ISPORT подготовила для вас серию материалов, в которых расскажет о главных событиях за текущий год в разных видах спорта.

В данном материале мы расскажем обо всем самом интересном, что за 2023 случилось в футболе.

Историческая победа Манчестер Сити в Лиге чемпионов

"Горожане" долго шли к долгожданному триумфу, хотя, первые несколько лет после прихода шейхов их вряд-ли считали фаворитом на завоевание главного клубного турнира Европы.

Все изменилось после того, как в клуб пришел Пеп Гвардиола. Испанец хоть и не выиграл ЛЧ с Баварией, но, заслуженно считался одним из лучших, если не лучшим тренером в мире и в памяти фанатов все еще были свежи его невероятные успехи в Барселоне.

Однако, несмотря на невероятную доминацию на внутренней арене в финальных матчах еврокубка манкунианцы раз за разом переигрывали не соперника, а сами себя.

Все изменилось с приходом в клуб Эрлинга Холанда. Как оказалось, именно прихода невероятного бомбардира, который здоров на протяжении практически всего, а если повезет и всего сезона не хватало для того, чтобы привести эту машину к завоеванию Лиги чемпионов.

Норвежец не забил в финале, та и вообще был в нем не особо заметен, но не отметить его вклад в победу на протяжении всего турнира не возможно, хотя, конечно еще больше впечатляют успехи Эрлинга в чемпионате Англии.

Пеп Гвардіола / Источник: Getty Images

Переход Месси в Интер Майами

Будущее на тот момент новоиспеченного чемпиона мира было главной темой первого полугодия.

Все журналисты и футбольные болельщики гадали, где же окажется Лео: Возвращение в Барселону, переход на Родину, вариант с Саудовской Аравией или может переподписание контракта с ПСЖ?

Однако, аргентинец не выбрал ни один из этих вариантов, доказав свою уникальность в очередной раз.

После ухода из МЛС Дэвида Бекхэма лига довольствовалась единичными переходами звезд калибра Давида Вильи, Кака или Андреа Пирло, а в последние несколько лет и вовсе лишь футболистами уровня Карлоса Велы или Хавьера Эрнандеса.

Поэтому, вдвойне символично, что новый виток развития чемпионата запущен переходом одного из лучших игроков мира в команду Бекхэма. На матчи других команд МЛС вряд-ли стало ходить гораздо больше людей, но, приход Месси точно повлиял на медийность лиги в целом. Можете убедиться в этом на примере продажи билетов на матчи Интер Майами и подписок Apple TV+

Ну и в конце концов, когда еще украинец поиграет в одной команде с многократным обладателем Золотого мяча?

Cергій Кривцов та Лео Мессі / Источник: Getty Images

Большая эмиграция украинцев в ТОП-чемпионаты

К слову, раз уж мы заговорили о наших соотечественниках, то этим и продолжим. МЛС все же пока сложно назвать ТОП-чемпионатом, поэтому, просим прощения у Сергея Кривцова и Евгения Чеберко, но, здесь речь пойдет не о них.

Также мы обойдем стороной трансфер Сергея Сидорчука в Вестерло и другие переходы украинцев в лиги среднего уровня, хотя, примеры Кривцова и Сидорчука безусловно заслуживают уважения и доказывают, что никогда не поздно попробовать что-то новое.

"Окно в Европу" было открыто для украинцев не в этом году, но именно в этом году было положено начало массовой миграции наших талантов в АПЛ, Ла Лигу и другие чемпионаты.

Начать стоит безусловно с Михаила Мудрика. Вингер Челси совершил невероятный прыжок всего за полгода и стал самым дорогим украинцем в истории.

Пока что у Михаила не все идет хорошо на поле и вне его, но надеемся, что безусловно талантливый футболист справится со всеми трудностями на его пути и покажет за что "синие" заплатили 70 млн евро без учета бонусов.

В АПЛ также перешел и Илья Забарный. Первые полгода для центрбэка тоже выдались неудачными, но, начиная с этого сезона Илья застолбил за собой место в основе "вишен" и вполне вероятно в будущем пойдет на повышение.

Михайло Мудрик і Ілля Забарний / Источник: Getty Images

А вот кто точно пойдет на повышение, если продолжит играть так, как сейчас так это дуэт из Жироны.

В стан каталонцев сперва перешел Виктор Цыганков. Экс-футболист Динамо сразу стал показывать свой лучший футбол и заслуживает считаться одним из лучших зимних трансферов Ла Лиги в минувшем сезоне.

Эксперимент с украинцами Жироне понравился, поэтому, уже летом команду пополнил Артем Довбик. Форвард стартовал еще сильнее, чем его соотечественник и сейчас вполне возможно входит в топ-10, если не в топ-5 лучших игроков Ла Лиги независимо от позиции.

Также свои силы в топ-чемпионатах решили попробовать Эдуард Соболь и Роман Яремчук, ушедшие из Брюгге. У них пока что получается хуже, чем у предыдущих героев, но хочется верить, что черную полосу удастся прервать.

Точно также хочеться верить в то, что массовая эмиграция украинцев в ТОП-чемпионаты только началась и в следующим году мы там увидим Георгия Судакова, Илью Квасницу, Александра Пихаленка, Богдана Слюбыка, Николая Шапаренко и других.

Приход Реброва в сборную Украины

Продолжить тему украинского футбола стоит с главной команды страны, а именно с прихода в нее наставника, которого так долго здесь ждали.

Сергей Станиславович должен был становиться главным треенром сборной еще в 2021, но, тогда расторопнее оказался Аль-Айн. Не пришел он в "желто-голубой" коллектив и в 2022, но, после увольнения Александра Петракова это наконец случилось.

Первые матчи национальной команды во главе с Ребровым, возможно, выдались не самыми уверенными, но, и там были проблески надежды. В матче против Северной Македонии сборная показала, что у нее есть характер и она не будет сдаваться после неудачного старта поединка.

В сентябре мы показали, что способны в отдельно взятых матчах играть на равных с командами, которые очевидно превосходят нас в уровне игрокам, а в октябре, что можем уверенно побеждать аутсайдеров и сборные, находящиеся на примерно одном уровне с нами.

Да, пока что не было побед над теми самими "командами, которые очевидно превосходят нас" (за это, возможно, стоит сказать "спасибо" Хуану Мартинесу Мунуэре и Хесусу Хилю Мансано) но надеемся, что плей-офф не станет для нас проблемой, мы выйдем на Евро и там добьемся успехов, которые будут достойны того, чтобы попасть в аналогичный материал по следующему году.

Сергій Ребров / Источник: Getty Images

Победа Шахтера над Барселоной

Именно победой над соперником, который значительно превосходил украинскую команду мы и завершим этот топ.

Этот триумф не станет долгосрочным толчком для нашего футбола, но это безусловно большое событие для украинского спорта в целом.

"Горняки" обыграли один из лучших клубов мира, не имея возможности играть дома, без существенной поддержки своих фанатов и показали европейскому зрителю, что украинцы везде и во всех сферах будут бороться до конца, как бы мало шансов у них нет.

И отдельного упоминания заслуживает конечно же то, что главный вклад в этот триумф внесли украинцы: Уже упомянутый Судаков, проведший потрясающий поединок, который, вероятно на пару миллионов повысил его стоимость и Даниил Сикан, забивший единственный и победный гол в этом матче.

Шахтар / Источник: Getty Images

В последствии коллектив Марино Пушича все же не смог пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив Порту в финальном матче группового этапа, однако, справедливо будет сказать, что донецкий клуб и так прыгнул выше головы, показав крайне достойную игру.

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