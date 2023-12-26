Пять главных событий 2023 года: бокс

Календарный 2023 год вот-вот закончится, а значит нужно подводить итоги.

Редакция ISPORT представляет самые значимые события в мире бокса.

Уходящий год был очень насыщенный и весьма богат на исторические события. Украинские спортсмены также вошли в число главных героев, а значит давайте разбираться.

Кроуфорд - первый в истории двукратный абсолютный чемпион

Летом фанаты и зрители бокса стали свидетелями долгожданного поединка, в котором сошлись Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Боксеры вели переговоры несколько лет, но по разным причинам так и не удавалось договориться о проведении поединка. В мае же удалось им согласовать контракт на поединок. К бою Кроуфорд владел поясом в полусреднем весе по линии WBO, а Спенс был чемпионом WBC, IBF и WBA. На кону встречи стояло звание абсолютного чемпиона мира.

С первых раундов стало понятно, что болельщики получат наслаждение от противостояния. Кроуфорд уже во втором раунде отправил Спенса в нокдаун, поймав его на ошибке. Эррол не сдался и поднялся. Однако доминирование Теренса началось с того момента.

Спенс старался найти брешь в обороне своего оппонента, но Кроуфорд значительно превосходил соперника. Теренс не подпускал соперника к себе, а сам проводил мощные атаки. Именно такой подход позволил еще дважды "уронить" Эррола в седьмом раунде.

Решающим раундом была девятая трехминутка. Кроуфорд продолжал доминировать, постоянно прессингуя соперника. В результате рефери был вынужден остановить одностороннее избиение, зафиксировав победу Теренса техническим нокаутом.

Кроуфорд стал первым боксером, который во второй раз стал абсолютным чемпионом. После поединка он стал "королем" полусреднего веса, а в 2017 году был абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Канело - Чарло: два абсолютных чемпиона в одном поединке

Если Кроуфорд стал первым боксером, который дважды стал абсолютным чемпионом, то осенью состоялся поединок, в котором в ринге оказалось два абсолютных чемпиона. В бою сошлись Сауль Альварес и Джермелл Чарло. Американец согласился подняться на два дивизиона - главной мотивацией были финансы, ведь Джермелл перешел в вес мексиканца.

В итоги зрители, ожидавшие бой, стали свидетелями избиения. Мексиканец доминировал в ринге с первого раунда, а Джермелл так и не мог найти подход к сопернику.

За весь поединок Чарло выиграл лишь пару раундов, а в седьмом раунде побывал в нокдауне.

В итоге победу единогласным решением судей одержал Канело - 119-108, 118-109 и 118-109. Альварес защитил свои чемпионские пояса.

Украина на первом месте - исторический вечер бокса в Польше

Александр Усик в начале текущего года вел переговоры с Тайсоном Фьюри о проведнии поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Команды общались несколько месяцев, но контракт так и не подписали. В итоге украинец не стал терять время и провел свою обязательную защиту.

Соперником Александра стал Даниэль Дюбуа. Стороны также не могли договориться об условиях поединка, так что в итоге состоялись промоутерские торги. Украинская промоутерская компания K2 Promotions выиграли их и стала организатором боксерского вечера, который должен был пройти в Польше.

В итоге за один вечер во Вроцлаве на ринг вышли восемь украинцев, среди которых были: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Даниэль Лапин, Федор Черкашин и другие. Главным событием стал поединок Усика и Дюбуа.

Среди всех украинцев проиграли только Черкашин (единогласным решением) и Митрофанов (техническим нокаутом во втором раунде - в первом раунде он трижды побывал в нокдауне, а в следующем - еще раз и рефери дальше остановил избиение).

Василий Чеботарь победил Джоэла Хулио / Источник: K2 Promotions

Ярослав Харцыз победил Конрада Чайковски / Источник: K2 Promotions

Александр Соломенников победил Петра Гудела / Источник: K2 Promotions

Федор Черкашин проиграл Анауэлю Нгамиссенге / Источник: K2 Promotions

Денис Беринчик оказался сильнее Энтони Йигита / Источник: K2 Promotions

Титульный бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа стал самым ярким. В поединке был и скандал и нокдаун, который перешел в технический нокаут. Скандал связан с тем, что Дюбуа пробил ниже пояса Александру, который пролежал несколько минут. В итоге Усик собрался и наказал оппонента. Британец взял колено в девятом раунде после удара украинца. В итоге он так и не поднялся. Усик защитил свои чемпионские пояса.

Тайсон Фьюри - главный шоумен 2023 года

Текущий год для "Цыганского короля" начался весьма динамично. Тайсон вел переговоры с Александром Усиком о поединке за звание абсолютного чемпиона, но так и не смог договориться. Одна сторона обвинила - украинца, другая - британца, а боксерское общество - встало на сторону Усика. Эксперты и фанаты раскритиковали Фьюри, ведь знают его особенность переговоров, манеру общения и вообще поведение.

В итоге боксеру нужно было занять себя чем-то, пока Александр проводил обязательную защиту с Даниэлем Дюбуа. Команда Фьюри нашла способ оставаться одним из главных спортсменов года и возможность заработать. В итоге соперником Тайсона стал бывший чемпион UFC и звезда ММА Фрэнсис Нганну. Камерунец решился сменить вид спорта, чтобы проявить свои силы и получить солидный чек, ведь организатором мероприятия стала Саудовская Аравия.

От поединка, на кону которого был символический пояс, ожидали шоу и веселье, которое закончится уверенной победой Тайсона. Однако все ожидания превзошел Фрэнсис. Зрители увидели конкуретноспособный бой, в котором Фьюри побывал в нокдауне. Тайсон получил огромную порцию критики, но сумел победить камерунца раздельным решением судей.

Конечно, фанаты и зрители боя освистали решения судей и "Цыганского короля", ведь не ожидали такого слабого выступления от него. Нганну за свой бокс получил похвалу и уже рассматривает предложения на бой от других звезд бокса и мечтает о реванше с Тайсоном, ведь считает, что его обокрали.

Пока Нганну ждет - у Тайсона новый соперник. Британец выйдет на ринг с Александром Усиком. Боксер благодаря саудовцам сумели не только подписать контракт на бой, но и провести и посетить уже пресс-конференцию и массу других мероприятий. Тайсон максимально развлекает фанатов, раскручивая поединок, но и украинец не отстает.

Забавно, что на пресс-конференций Фьюри провалился, называя Усика "кроликом и сосиской". На более у него не хватило фантазий. Александр, как и всегда, уверен в себе.

Что касается битвы взглядов, то она вышла огненной. Фьюри и Усик повздорили и даже потолкались. Уже сейчас понятно, что зрители станут свидетелями огненного противостояния, которое запланировано на 17 февраля в Саудовской Аравии.

Источник: Getty Images

Шоу в Саудовской Аравии

В средине ноября состоялось пресс-конференция, на которой официально анонсировали "Судный день" в Саудовской Аравии. В карде выступили Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Дмитрий Бивол, Джозеф Паркер, Отто Валлин, Даниэль Дюбуа и многие другие.

Вечер бокса практически сразу начался с сенсации - россиянин Арсланбек Махмудов, будучи невероятным фаворитом, проиграл Агите Кабайелу техническим нокаутом. Немец уничтожил гиганта и зажал его возле канатов. Арсланбек не смог справиться с натиском Агиты.

Жертва Александра Усика Даниэль Дюбуа оказался в ринге с известным американским скандадистом Джарреллом Миллером (признавался в употреблении допинга - прим). Боксеры показывали интересное противстояние, но за считанные секунды до финального гонга Дюбуа нокаутировал Миллера.

Стоит упомянуть уверенную победу Дмитрия Бивола, который победил Линдона Артура решением судей.

Главными же боя стали противостояния Деонтея Уайлдера - Джозефа Паркера и Энтони Джошуа - Отто Валлин. Сначал в ринге оказались американец и новозеландец. Букмекеры считали "Бронзового бомбардировщика" фаворитом, но все вышло иначе. Паркер доминировал над соперником, забивая его возле канатов и изматывая. Уайлдер, который, как всегда, делал ставку на нокаутирующий удар, абсолютно не мог найти момент для него. В итоге Джозеф разделался с Деонтеем разгромной победой решением судей.

Вишенкой на торте стал бой Джошуа и Валлина. Швед был дерзким до боя, но в ринге сдулся с первых минут. Энтони мастерски разобрался с Отто и тот сдался после пятого раунда - отказался продолжать бой в шестом раунде.

Это мероприятие доказало, что саудиты готовы, хотят и могут организовывать супер вечера бокса, а значит надо ждать февраля, чтобы увидеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Безусловно, что "Судный день" вошел в историю с успешной стороны, как с медийной точки зрения, ведь среди гостей были Криштиану Роналду, Конор Макгрегор и другие, так и со спортивной - результаты боев удивилы, а боксеры дали то, что хотели фанаты и зрители.

P.S. Возвращение Александра Гвоздика

Александр Гвоздик / Источник: Getty Images

Украинский боксер в конце прошлого года объявил о том, что намерен возобновить карьеру. До этого же он проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в 2019 году в титульном бою и повесил перчатки на гвоздь. Среди мотивации у Александра было несколько факторов, среди которых: мотивация представлять Украину и финансовой фактор.

За уходящий год Гвоздик провел три боя: Жозуэ Обандо (обладатель отрицательного рекорда - победа единогласным решением), Ричард Болотник (технический нокаут в шестом раунде), Исаак Родригес (нокаут).

В 2024 году украинец уже нацелился на титульный поединок. Первый бой может состояться в марте, где на кону будет неосновной пояс, а затем - будет больше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!