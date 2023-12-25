Пять главных событий 2023 года: автоспорт

ISPORT.ua продолжает рассказывать о самых интересных и запоминающихся моментах прошедшего года, на этот раз в мире автоспорта.

Мы продолжаем подводить итоги 2023 года и на очереди у нас события автоспортивных серий и не только.

Несмотря на то, что в Формуле 1 весь год прошел под знаменем Ред Булл и Макса Ферстаппена лично, даже там были заметные события.

Не стоит забывать и о известных личностях, которые покинули этот мир, а также юном украинце, который постепенно покоряет европейский автоспорт и уже получил шанс в будущем попасть в лучшие серии при поддержке известной британской команды.

Об этом всем ISPORT расскажет в очередной части материалов о главных спортивных событиях 2023 года.

Смерть Кена Блока

Год, который постепенно приближается к своему завершению, начался с трагичной новости из мира автоспорта.

2 января мир потрясло сообщение о смерти знаменитого автогонщика и шоумена Кена Блока. Американец погиб в результате аварии на снегоходе возле своего ранчо в Вудленде, штат Юта. На крутом склоне снегоход перевернулся и упал прямо на Блока.

В первую очередь все знают Кена за его крутые ролики с демонстрацией своих невероятных способностей за рулем автомобиля. А недавно на YouTube-канале его команды Hoonigan был выложен последний ролик с Блоком, его последняя джимхана.

Видео было записано на улицах Мехико в ноябре 2022 года - всего за полтора месяца до его гибели. Там гонщик сел за руль электромобиля, который собрали специально для него - Audi S1 Hoonitron.

Чуть ранее появилась новость о том, что его дочь Лия решила продолжить дело своего отца и даже пойти дальше. Она подписала контракт с академией Уильямс - в 2024 году Лия Блок будет выступать в женской Формуле 1.

Александр Бондарев - лучший картингист Европы, который уже на пути в Формулу 1

К слову об академии Уильямс. Теперь легендарная британская команда будет связана с украинским гонщиком Александром Бондаревым.

Уроженец Киева начал заниматься картингом в пять лет, в семь лет он стал самым юным чемпионом Украины. Карьера 14-летнего украинца развивалась очень стремительно, но она могла и оборваться: в апреле 2022 году во время этапа в Испании он попал в тяжелую аварию.

Получив множество травм, Александр перенес десять операций и ежедневно занимался реабилитацией, горя желанием вернуться на трек. Его камбек состоялся спустя пять месяцев, а летом 2023 года он подписал контракт с известной итальянской командой Prema Racing.

Успех за рулем болида данной команды был практически гарантирован: коллектив тесно сотрудничает с Феррари и через него прошли такие пилоты, как Шарль Леклер, Пьер Гасли, Мик Шумахер, Лэнс Стролл, Оскар Пиастри и Чжоу Гуаньюй.

В июле этого года Бондарев стал чемпионом Европы по картингу в категории ОК Junior, а спустя полтора месяца Александр подписал профессиональный контракт с академией Уильямс. Впервые команда Формулы 1 заключила соглашение с украинским гонщиком.

Теперь у Бондарева открыты перспективы попадания в "королевские гонки", где не было еще ни одного украинца. При помощи Уильямс и собственном таланте у него будут все шансы исправить это.

Ферстаппену нет равных, даже среди команд

Что можно еще рассказать о Максе Ферстаппене, если мы говорили о нем как о победителе Гран-при в 19 из 22 случаев по ходу сезона-2023?

По сути, нидерландец провел идеальную кампанию, в которой заметно выделяется лишь этап в Сингапуре. А так Макс стал лишь третьим пилотом в истории Ф1, кому удалось завершить каждый круг в сезоне.

Множество рекордов, аномальное количество набранных очков, которое позволило бы ему самостоятельно стать победителем кубка Конструкторов, и безошибочный пилотаж - так можно описать сезон в исполнении трехкратного чемпиона мира.

Источник: Getty Images

Никто (кроме фанатов Ред Булл) не хочет видеть в следующем году повторение сезона-2023. Но пока что нет никаких причин думать, что ситуация кардинальным образом изменится.

Так что не стоит удивляться, если в Бахрейне, который откроет новый чемпионат, мы снова услышим комбинацию нидерландского и австрийского гимнов.

Затопление Эмилии-Романьи и неоднозначный дебют Гран-при Лас-Вегаса

Вообще сезон 2023 года должен был стать рекордным в плане проведенных Гран-при. Было объявлено, что за год будет проведено 24 заезда, однако еще до старта чемпионата был отменен Гран-при Китая.

В принципе, никто сильно не расстроился, особенно гонщики, у которых появилось больше свободного времени в и без того загруженном графике.Но в мае был отменен еще один этап.

Незадолго до начала гоночного уик-энда в Италии начались дичайшие ливни, которые в результате затопили Имолу, где должен был состояться Гран-при Эмилии-Романьи.

Потопы были такие сильные, что Формула 1 приняла решение об отмене этапа в целях безопасности, так как паддок на тот момент на половину находился под водой - о гонке и речи идти не могло.

Источник: Getty Images

Таким образом сезон от рекордных 24-х Гран-при сократился до более привычных 22-х. Но на этом сюрпризы не закончились. В ноябре в качестве предпоследнего этапа чемпионата дебютировала гонка в Лас-Вегасе - и дебютировала она так, что многие хотели о ней забыть.

Первая практика продлилась всего восемь минут из-за того, что крышка слива на треке единолично разнесла болид Карлоса Сайнса, который получил штраф +10 позиций за смену деталей - несправедливо, но что поделать.

Затем организаторы гонки за некоторое время до старта второй тренировки при помощи полиции выгнали болельщиков с трибун, которые просидели там полтора часа на холоде без каких-либо действий на трассе - начало оказалось просто ужасным.

Не делал ситуацию лучше и Макс Ферстаппен, который с самого начала принялся бомбардировать этап в Неваде за его "клоунаду" и постановку в качестве шоу - нидерландец заявил, что чувствовал себя клоуном во время презентации всех пилотов на отдельных сценах.

Источник: Getty Images

Но стоит признать, что сам Гран-при Лас-Вегаса исправил впечатления от этапа, ведь во время гонки на треке произошло много интересных событий. Шарль Леклер в одиночку противостоял паре пилотов Ред Булл. Да, сделать это было непросто, но монегаск на последнем круге вырвал у Серхио Переса второе место.

Лас-Вегас показал Майами, каким должен быть этап в США и если организаторы не примут во внимание опыт дебютантов, нам придется следить за скукотищей во Флориде еще восемь лет.

Война команд Формулы 1 с заявкой Андретти

В феврале 2023 года ФИА открыла процесс подачи заявок всех желающих на пополнение состава участников Формулы 1.

Главным активным участником этой пьесы стал Майкл Андретти, который в союзе с Кадиллак объявил о намерении попасть в Ф1. Здесь же все самое интересное и началось.

Все команды "королевы автоспорта" уже привыкли к тому, что их десять, привыкли к призовым, которые им причитаются по итогам сезона, а также к иерархии, которая у них там сложилась. Поэтому никто и не выступил со словами: "А давайте поможем с созданием одиннадцатой команды".

Никто не хочет терять часть своих призовых и никто не хочет терять свои позиции, это понятно. Но если в серии не будет повышаться конкуренция, то она будет стагнировать, о каком прогрессе можно говорить?

Источник: Getty Images

Не маловажную роль в этом всем играют натянутые отношения между ФИА и Формулой 1, которые в последнее время становятся лишь хуже. Этому не помогло и недавнее расследование Федерации, которая обвиняла Тото и Сьюзи Вольффов в передаче конфиденциальной информации.

Президент ФИА Мохамед Бин Сулайем говорит, что Ф1 нужно больше команд и меньше гонок, Андретти говорит, что намерен появиться на стартовой решетке в 2025 году, а Дженерал Моторс станет мотористом в 2028 году. Формула 1 в свою очередь продолжает упираться.

Пока вообще непонятно, чем закончится эта ситуация, но репутационные потери будут как у ФИА, так и Формулы 1, это уж точно.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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