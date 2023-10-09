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Президент ФИА: Нам нужно больше команд и меньше гонок

Бин Сулайем хочет заполнить все 12 слотов для команд.
Сегодня, 13:46
Гран-при Китая / Getty Images
Гран-при Китая / Getty Images

Президент ФИА Мохамед бин Сулайем заявил, что хотел бы заполнить все 12 слотов в Формуле-1.

Функционер считает, что ФИА должна умолять производителей присоединится к серии, а не отказывать им. В идеале хотелось бы дополнить паддок командами из США и Китая.

Также бин Сулайем заявил, что понимает беспокойство команд, однако лучше было бы набрать больше участников и сократить количество гонок.

"ФИА должна умолять производителей прийти в Ф-1. Нельзя им отказывать. Спросите о моей мечте, и я отвечу: заполнить все 12 слотов для команд, иметь коллектив из США, связанный с производителем, и гонщика оттуда. А потом, может, пойти в Китай и попробовать сделать там то же самое.

Невозможно заставить Андретти или Дженерал Моторс купить другую команду просто потому, что владельцы хотят ее продать. Не буду называть имена, но меня просили убедить Дженерал Моторс так поступить. Это не моя работа. Меня избрали не ради такого, я не брокер.

Регламент позволяет выступать 12 командам.  Я считаю, что гонок слишком много, а не команд. Нужно больше команд и меньше гонок. Участникам нужен свой кусок пирога, я понимаю их беспокойство. Однако мы беспокоимся по иным причинам", – заявил менеджер для Reuters.

Ранее, напомним, Макларен стал второй командой серии, которая завоевала 500 подиумов.

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