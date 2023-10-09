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Автоспорт

Макларен стал второй командой с 500 подиумами в Формуле-1

Впереди только Феррари.
Сегодня, 10:55
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Гран-при Катара стало для Макларен удачным во многих отношениях.

Напомним, что гонку выиграл чемпион мира Макс Ферстаппен, а остальные два места заняли пилоты команды из Уокинга.

Таким образом подиумы Пиастри и Норриса стали для команды 500-м и 501-м в их истории, сделав Макларен лишь второй командой в серии, которая может похвастать таким количеством побед.

Бесспорным лидером Формулы-1 остается Феррари, на счету которой 803 подиума, а тройку замыкает Уильямс с 313 призовыми местами.

Кроме того, Макларен удалось побить рекорд времени пит-стопа, установленный Ред Булл. Механики обслужили Оскара Пиастри всего за 1.8 секунды, что теперь является новым рекордом серии.

Ранее также сообщалось, какие проблемы испытывали пилоты Уильямс на Гран-при Катара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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