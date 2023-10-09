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Пилоты Уильямс перенесли тепловой удар на Гран-при Катара

Сардженту досталось сильнее из-за недавнего гриппа.
Сегодня, 09:56
Логан Сарджент / Getty Images
Логан Сарджент / Getty Images

Команда Уильямс объяснила причины плохого самочувствия своих пилотов на Гран-при Катара.

Напомним, что Логан Сарджент сошел с дистанции на 42-ге круге гонке, а Албон дошл до финиша, однако лишь на 13-й позиции.

Переход сходом американский пилот пожаловался на плохое самочувствие, и команда приняла решение завершить для него Гран-при. Уже в боксах оказалось, что у пилота теепловой удар.

У Логана такж наблюдалось сильно обезвоживание, а ситуацию ухудшили симптомы гриппа, который наблюдался у пилота на прошлой неделе. У Албона также были обнаружены все симптомы теплового удара.

"После того, как Логан сошел с дистанции Гран-при, он был осмотрен медиками и допущен до дальнейшей работы. Во время гонки Логан пострадал от сильного обезвоживания, которое возникло в том числе на фоне общей слабости в организме из-за симптомов гриппа, которые наблюдались в начале недели.

Алекс после гонки был доставлен в медицинский центр для оказания соответствующей помощи в связи с симптомами сильного теплового удара. В настоящее время он уже был осмотрен и отпущен из больницы", – говорится в официальном заявлении Уильямс.

С результатами Гран-при Катара вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Гран-при Катара

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