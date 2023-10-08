Ферстаппен-чемпион выиграл Гран-при Катара, МакЛарены оказались на подиуме
В воскресенье, 8 октября, на Международном автодроме Лусаил состоялся восемнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Катара.
Макс Ферстаппен, который досрочно завоевал свой третий чемпионский титул после субботнего спринта, одержал победу в Гран-при, финишировав первым.
Вместе с ним на подиуме оказались представители МакЛарен, Оскар Пиастри и Ландо Норрис.
Еще до старта гонки ФИА объявила, что команды должны будут провести как минимум по три пит-стопа для своих пилотов - так сильно поребрики на трассе "убивают" шины Пирелли.
Но для Феррари эта задача была чуть проще, так как на пит заезжал один Шарль Леклер, ведь на старт из-за проблем с болидом не вышел Карлос Сайнс.
Гран-при получился очень странным из-за границ проведения трех пит-стопов, а также того количества штрафов, которое судьи выписали гонщикам за нарушение пределов трассы.
Особенно отличились Пьер Гасли и Серхио Перес, которые на двоих получили одиннадцать предупреждений, а также примерно 200 часов в виде штрафов.
Вообще Гран-при Катара получился очень изнурительным. Если такой мастер, как Фернандо Алонсо жаловался на условия, то о чем вообще можно говорить.
Джордж Расселл был вынужден на прямых отпускать руль и давать рукам отдохнуть, а Логан Сарджент вовсе сошел с дистанции, так как ухудшилось его самочувствие.
Еще показательным моментом выступил Оскар Пиастри, который после финиша обливал себя водой, а в "комнате неловкого молчания" просто завалился на пол.
Thirsty work 🥵— Formula 1 (@F1) October 8, 2023
That was a gruelling race for @OscarPiastri and all the drivers #F1 #QatarGP pic.twitter.com/ztpsxzJ4dk
It's not called the cooldown room for nothing! 😅#F1 #QatarGP pic.twitter.com/uCIjsfFgYV— Formula 1 (@F1) October 8, 2023
События самой гонки очень сложно пересказывать из-за того количества пит-стопов, которое происходило. Гонщики большую часть заезда то и дело менялись позициями.
Но самый интересный момент произошел на самом старте. Льюис Хэмилтон хорошо среагировал на светофор и к первому повороту успел поравняться с Расселлом. Но входя в поворот 7-кратный чемпион немного не рассчитал траекторию, что привело к столкновению с напарником.
Agony for Mercedes 😖— Formula 1 (@F1) October 8, 2023
Hamilton is out of his car
Russell gets back to the pits for running repairs and comes back out in last place
⚠️ @astonmartin SAFETY CAR ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/3TDtPVEn08
And the after effects...#F1 #QatarGP pic.twitter.com/o7oGrratq3— Formula 1 (@F1) October 8, 2023
И если Расселл смог продолжить гонку, то вот Хэмилтон был вынужден прекратить свой заезд. Примечательно, что сначала Льюис и Джордж оправдывались перед командой.
Но затем Хэмилтон уже в паддоке увидел повтор момента и признал свою вину.
I’ve watched the replay and it was 100% my fault and I take full responsibility. Apologies to my team and to George.— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 8, 2023
Этот инцидент, а также прорыв Пиастри и Норриса, подарили МакЛарену возможность вновь претендовать на подиум. Леклер в этот день не был конкурентом, так же, как и Фернандо Алонсо.
Зато где-то там позади отыгрывать позиции начал Джордж Расселл. После слов поддержки со стороны команды и лично Тото Вольффа, которые пытались сконцентрировать своего пилота, британец был максимально настроен на результат. Это позволило ему доехать до четвертого места.
А вот в чем можно было точно быть уверенным, так это в очередной победе Макса Ферстаппен, который уже в статусе трехкратного чемпиона мира финишировал на первом месте, попутно забрав дополнительный балл за самый быстрый круг.
Лучшим гонщиком дня был признан Оскар Пиастри, который стартовал с шестого места.
Такое выступление пилотов позволило команде из Уокинга максимально отыграть отставание от Астон Мартина в Кубке конструкторов.
Итоговая классификация
Сошли: Льюис Хэмилтон (Мерседес), Логан Сарджент (Уильямс).
Не стартовал: Карлос Сайнс (Феррари).
Формула 1 уходит на небольшую паузу, а через две недели она вернется этапом в Остине, где пройдет Гран-при США (второй в нынешнем сезоне).
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