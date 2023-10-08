iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен-чемпион выиграл Гран-при Катара, МакЛарены оказались на подиуме

В Лусаиле прошла самая странная гонка нынешнего сезона.
Вчера, 22:16
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 8 октября, на Международном автодроме Лусаил состоялся восемнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Катара.

Макс Ферстаппен, который досрочно завоевал свой третий чемпионский титул после субботнего спринта, одержал победу в Гран-при, финишировав первым.

Вместе с ним на подиуме оказались представители МакЛарен, Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

Еще до старта гонки ФИА объявила, что команды должны будут провести как минимум по три пит-стопа для своих пилотов - так сильно поребрики на трассе "убивают" шины Пирелли.

Но для Феррари эта задача была чуть проще, так как на пит заезжал один Шарль Леклер, ведь на старт из-за проблем с болидом не вышел Карлос Сайнс.

Гран-при получился очень странным из-за границ проведения трех пит-стопов, а также того количества штрафов, которое судьи выписали гонщикам за нарушение пределов трассы.

Особенно отличились Пьер Гасли и Серхио Перес, которые на двоих получили одиннадцать предупреждений, а также примерно 200 часов в виде штрафов.

Вообще Гран-при Катара получился очень изнурительным. Если такой мастер, как Фернандо Алонсо жаловался на условия, то о чем вообще можно говорить.

Джордж Расселл был вынужден на прямых отпускать руль и давать рукам отдохнуть, а Логан Сарджент вовсе сошел с дистанции, так как ухудшилось его самочувствие.

Еще показательным моментом выступил Оскар Пиастри, который после финиша обливал себя водой, а в "комнате неловкого молчания" просто завалился на пол.

События самой гонки очень сложно пересказывать из-за того количества пит-стопов, которое происходило. Гонщики большую часть заезда то и дело менялись позициями.

Но самый интересный момент произошел на самом старте. Льюис Хэмилтон хорошо среагировал на светофор и к первому повороту успел поравняться с Расселлом. Но входя в поворот 7-кратный чемпион немного не рассчитал траекторию, что привело к столкновению с напарником.

И если Расселл смог продолжить гонку, то вот Хэмилтон был вынужден прекратить свой заезд. Примечательно, что сначала Льюис и Джордж оправдывались перед командой.

Но затем Хэмилтон уже в паддоке увидел повтор момента и признал свою вину.

Этот инцидент, а также прорыв Пиастри и Норриса, подарили МакЛарену возможность вновь претендовать на подиум. Леклер в этот день не был конкурентом, так же, как и Фернандо Алонсо.

Зато где-то там позади отыгрывать позиции начал Джордж Расселл. После слов поддержки со стороны команды и лично Тото Вольффа, которые пытались сконцентрировать своего пилота, британец был максимально настроен на результат. Это позволило ему доехать до четвертого места.

А вот в чем можно было точно быть уверенным, так это в очередной победе Макса Ферстаппен, который уже в статусе трехкратного чемпиона мира финишировал на первом месте, попутно забрав дополнительный балл за самый быстрый круг.

Лучшим гонщиком дня был признан Оскар Пиастри, который стартовал с шестого места.

Такое выступление пилотов позволило команде из Уокинга максимально отыграть отставание от Астон Мартина в Кубке конструкторов.

Итоговая классификация

Сошли: Льюис Хэмилтон (Мерседес), Логан Сарджент (Уильямс).

Не стартовал: Карлос Сайнс (Феррари).

Формула 1 уходит на небольшую паузу, а через две недели она вернется этапом в Остине, где пройдет Гран-при США (второй в нынешнем сезоне).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Гран-при Катара Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри

Статьи по теме

ФИА наказала Хэмилтона за инцидент во время Гран-при Катара ФИА наказала Хэмилтона за инцидент во время Гран-при Катара
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Милан сделал подарок Ибрагимовичу, которого поразила игра Жиру в качестве вратаря Милан сделал подарок Ибрагимовичу, которого поразила игра Жиру в качестве вратаря
Помочь журналистам

Видео

Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой
Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Формула 101:00
ФИА наказала Хэмилтона за инцидент во время Гран-при Катара
Европа00:47
Милан сделал подарок Ибрагимовичу, которого поразила игра Жиру в качестве вратаря
Европа00:16
Барселона избежала поражения в матче с аутсайдером Ла Лиги, отыгравшись с 0:2
Вчера, 23:46
Европа23:46
Наполи снова проиграл дома, в этот раз Фиорентине
НБА23:22
Одноклубник Михайлюка получил новый многолетний контракт
Киберспорт23:12
Призовой фонд ЧМ по League of Legends может впервые в истории обойти The International
Европа22:56
УЕФА под давлением может изменить свое решение насчет допуска сборных россии U-17
Формула 122:33
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 122:23
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 122:21
Хэмилтон взял всю вину на себя за столкновение с партнером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK