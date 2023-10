Ферстаппен-чемпион выиграл Гран-при Катара, МакЛарены оказались на подиуме

В воскресенье, 8 октября, на Международном автодроме Лусаил состоялся восемнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Катара.

Макс Ферстаппен, который досрочно завоевал свой третий чемпионский титул после субботнего спринта, одержал победу в Гран-при, финишировав первым.

Вместе с ним на подиуме оказались представители МакЛарен, Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

Еще до старта гонки ФИА объявила, что команды должны будут провести как минимум по три пит-стопа для своих пилотов - так сильно поребрики на трассе "убивают" шины Пирелли.

Но для Феррари эта задача была чуть проще, так как на пит заезжал один Шарль Леклер, ведь на старт из-за проблем с болидом не вышел Карлос Сайнс.

Гран-при получился очень странным из-за границ проведения трех пит-стопов, а также того количества штрафов, которое судьи выписали гонщикам за нарушение пределов трассы.

Особенно отличились Пьер Гасли и Серхио Перес, которые на двоих получили одиннадцать предупреждений, а также примерно 200 часов в виде штрафов.

Вообще Гран-при Катара получился очень изнурительным. Если такой мастер, как Фернандо Алонсо жаловался на условия, то о чем вообще можно говорить.

Джордж Расселл был вынужден на прямых отпускать руль и давать рукам отдохнуть, а Логан Сарджент вовсе сошел с дистанции, так как ухудшилось его самочувствие.

Еще показательным моментом выступил Оскар Пиастри, который после финиша обливал себя водой, а в "комнате неловкого молчания" просто завалился на пол.

Thirsty work 🥵



That was a gruelling race for @OscarPiastri and all the drivers #F1 #QatarGP pic.twitter.com/ztpsxzJ4dk — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

События самой гонки очень сложно пересказывать из-за того количества пит-стопов, которое происходило. Гонщики большую часть заезда то и дело менялись позициями.

Но самый интересный момент произошел на самом старте. Льюис Хэмилтон хорошо среагировал на светофор и к первому повороту успел поравняться с Расселлом. Но входя в поворот 7-кратный чемпион немного не рассчитал траекторию, что привело к столкновению с напарником.

Agony for Mercedes 😖



Hamilton is out of his car



Russell gets back to the pits for running repairs and comes back out in last place



⚠️ @astonmartin SAFETY CAR ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/3TDtPVEn08 — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

И если Расселл смог продолжить гонку, то вот Хэмилтон был вынужден прекратить свой заезд. Примечательно, что сначала Льюис и Джордж оправдывались перед командой.

Но затем Хэмилтон уже в паддоке увидел повтор момента и признал свою вину.

I’ve watched the replay and it was 100% my fault and I take full responsibility. Apologies to my team and to George. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 8, 2023

Этот инцидент, а также прорыв Пиастри и Норриса, подарили МакЛарену возможность вновь претендовать на подиум. Леклер в этот день не был конкурентом, так же, как и Фернандо Алонсо.

Зато где-то там позади отыгрывать позиции начал Джордж Расселл. После слов поддержки со стороны команды и лично Тото Вольффа, которые пытались сконцентрировать своего пилота, британец был максимально настроен на результат. Это позволило ему доехать до четвертого места.

А вот в чем можно было точно быть уверенным, так это в очередной победе Макса Ферстаппен, который уже в статусе трехкратного чемпиона мира финишировал на первом месте, попутно забрав дополнительный балл за самый быстрый круг.

Лучшим гонщиком дня был признан Оскар Пиастри, который стартовал с шестого места.

Такое выступление пилотов позволило команде из Уокинга максимально отыграть отставание от Астон Мартина в Кубке конструкторов.

Итоговая классификация

Сошли: Льюис Хэмилтон (Мерседес), Логан Сарджент (Уильямс).

Не стартовал: Карлос Сайнс (Феррари).

Формула 1 уходит на небольшую паузу, а через две недели она вернется этапом в Остине, где пройдет Гран-при США (второй в нынешнем сезоне).

