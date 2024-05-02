Тен Хаг прокомментировал игру Санчо в матче с ПСЖ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался об игре Джейдона Санчо в матче против ПСЖ.

"Скажем так: вчера он играл очень хорошо. Он очень хороший игрок".

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"Вчера он показал, почему Манчестер Юнайтед купил его, и показал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это хорошо. Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что произойдет в будущем", – сказал нидерландец в интервью Manchester World.

Напомним, Санчо сейчас выступает на правах аренды в Боруссии Дортмунд. Летом игрок вернется в стан манкунианцев.

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