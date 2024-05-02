iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Санчо установил рекорд Лиги чемпионов для английских игроков

Подобные показатели не демонстрировал никто с 2008 года.
Сегодня, 00:52
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо установил рекорд Лиги чемпионов для англичан.

Напомним, в среду, 1 мая, "шмели" обыграли ПСЖ в рамках полуфинального матча ЛЧ.

Джейдон Санчо продемонстрировал лучшую версию себя, сделав 17 обводок, из которых 12 закончились успехом.

Ничего подобного не было в полуфиналах ЛЧ с апреля 2008 года, когда Лионель Месси совершил 16 удачных обводок против Манчестер Юнайтед.

Более того, 12 успешных обводок Санчо - это рекорд Лиги чемпионов для английских игроков.

Ранее также сообщалось, что Боруссия хотела бы сохранить англичанина на следующий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

Статьи по теме

Сложно, но возможно: Боруссия Д попытается сохранить Санчо у себя Сложно, но возможно: Боруссия Д попытается сохранить Санчо у себя
Манчестер Юнайтед может заработать на успехах Санчо в Боруссии Дортмунд Манчестер Юнайтед может заработать на успехах Санчо в Боруссии Дортмунд
Боруссия не будет выкупать свою бывшую звезду Боруссия не будет выкупать свою бывшую звезду
Санчо определился со своим будущим в Боруссии Санчо определился со своим будущим в Боруссии
Помочь журналистам

Видео

Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал
Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:52
Санчо установил рекорд Лиги чемпионов для английских игроков
Европа00:25
Боруссия гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон
Лига Чемпионов00:02
Боруссия минимально одолела ПСЖ в домашнем матче благодаря голу Фюллькруга
Вчера, 23:39
Европа23:39
Звездный юниор Барселоны мог летом оказаться в польском чемпионате
Киберспорт23:30
Monte проиграли Liquid и упали в нижнюю сетку на ESL Pro League Season 19
Киберспорт23:26
ESL Pro League Season 19: Natus Vincere обыграли австралийцев, Monte проиграли Liquid
Европа22:55
Владельцы Рексема намерены построить для клуба один из крупнейших стадионов в Британии
Другие страны22:17
Бразильский клуб сделал предложение защитнику Челси
Европа22:12
Спортивный директор Баварии рассказал, когда стоит ожидать объявление о новом тренере
Формула 121:54
Конгресс США потребовал у владельцев Формулы 1 объяснения по отклонению заявки Андретти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK