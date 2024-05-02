Санчо установил рекорд Лиги чемпионов для английских игроков

Подобные показатели не демонстрировал никто с 2008 года.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо установил рекорд Лиги чемпионов для англичан.

Напомним, в среду, 1 мая, "шмели" обыграли ПСЖ в рамках полуфинального матча ЛЧ.

Джейдон Санчо продемонстрировал лучшую версию себя, сделав 17 обводок, из которых 12 закончились успехом.

Ничего подобного не было в полуфиналах ЛЧ с апреля 2008 года, когда Лионель Месси совершил 16 удачных обводок против Манчестер Юнайтед.

Более того, 12 успешных обводок Санчо - это рекорд Лиги чемпионов для английских игроков.

Ранее также сообщалось, что Боруссия хотела бы сохранить англичанина на следующий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!