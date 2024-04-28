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Сложно, но возможно: Боруссия Д попытается сохранить Санчо у себя

Для этого полуфиналисту Лиги чемпионов нужно будет убедить Манчестер Юнайтед в целесообразности сделки.
Сегодня, 14:09
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

С момента своего возвращения в Дортмунд Джейдон Санчо совершил пять результативных действий (3 гола+2 ассиста) в 16 матчах за Боруссию.

Несмотря на не самую лучшую эффективность, планы "шмелей" не изменились - они заинтересованы в том, чтобы сохранить у себя 24-летнего англичанина, сообщает Фабрицио Романо.

По информации журналиста, немцы хотят провести переговоры с Манчестер Юнайтед, чтобы попытаться убедить англичан отпустить футболиста.

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Однако не указывается, на каких условиях. При этом также упоминается, что сделать это будет нелегко, но Боруссия хочет сделать это.

Напомним, что Манчестер Юнайтед приобрел Джейдона Санчо у дортмундской Боруссии летом 2021 года за 85 миллионов евро.

С того момента он провел 82 матча за манкунианцев, в которых отметился 12 голами и 6 результативными передачами.

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