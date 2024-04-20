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Манчестер Юнайтед может заработать на успехах Санчо в Боруссии Дортмунд

Англичанин принесет своей команде немало денег.
Сегодня, 13:20
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед может получить бонус от Боруссии за аренду Джейдона Санчо. Об этом сообщает издание The Times.

Сумма фиксированной платы за аренду вингера составляет 3,5 млн евро, но благодаря успеху Боруссии в Лиге чемпионов эта сумма может увеличиться.

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Если "шмели" дойдут до финала турнира, бонус для Манчестер Юнайтед составит до 4 млн евро. Этот бонус будет выплачен, если Санчо сыграет необходимое количество матчей, а Боруссия выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отметим, в данный момент будущее Санчо остается неопределенным, но продажа летом кажется наиболее вероятной.

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