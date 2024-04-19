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Боруссия Дортмунд готова выкупить игрока, который принадлежит Челси

Иан Маатсен может перейти к "шмелям" на полноценной основе
Сегодня, 11:33
Иан Маатсен / Getty Images
Иан Маатсен / Getty Images

Боруссия Дортмунд планирует усилить линию защиты, выкупив игрока Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" намерены прекратить сотрудничество с Ианом Маатсеном, заработав на его продаже, а "шмели" очень довольны нидерландским защитником, который играет за них в аренде.

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У немецкого клуба есть опция полноценного выкупа футболиста за 35 млн евро, которой они скорее всего воспользуются.

Во второй половине сезона на счету 22-летнего Иана 17 матчей, где он забил 2 гола и дважды отдал результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд

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