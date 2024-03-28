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В Боруссии Дортмунд определились с судьбой Терзича

Наставник "шмелей" вряд ли потеряет свою работу.
Сегодня, 00:51
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич может сохранить свою должность на следующий сезон.

Если "шмели" не войдут в топ-4 Бундеслиги, есть вероятность, что немецкий специалист покинет свой пост.

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По данным издания Bild, для укрепления своего положения Терзичу необходимо попасть в четверку лучших команд Бундеслиги и пройти Атлетико в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, после 26-ти туров чемпионата Германии Боруссия занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд эдин терзич

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