В Боруссии Дортмунд определились с судьбой Терзича

Наставник "шмелей" вряд ли потеряет свою работу.

Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич может сохранить свою должность на следующий сезон.

Если "шмели" не войдут в топ-4 Бундеслиги, есть вероятность, что немецкий специалист покинет свой пост.

Читай также: Санчо определился со своим будущим в Боруссии

По данным издания Bild, для укрепления своего положения Терзичу необходимо попасть в четверку лучших команд Бундеслиги и пройти Атлетико в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, после 26-ти туров чемпионата Германии Боруссия занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!