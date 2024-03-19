Санчо определился со своим будущим в Боруссии

Англичанин не хочет возвращаться в Англию.

Боруссия планирует начать переговоры о переходе Джейдона Санчо в ближайшие недели.

По словам журналиста Флориана Плеттенберга, вингер, который сейчас арендован у Манчестер Юнайтед, может подписать долгосрочный контракт с дортмундцами, так как он чувствует, что ему доверяют.

Читай также: Легенда дортмундской Боруссии принял решение завершить карьеру

Боруссия готова заплатить за него до 35 миллионов евро, но основной проблемой является его высокая зарплата.

Также решение Джейдона может повлиять на потенциальную смену тренера в Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!