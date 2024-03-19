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Санчо определился со своим будущим в Боруссии

Англичанин не хочет возвращаться в Англию.
Сегодня, 21:19
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Боруссия планирует начать переговоры о переходе Джейдона Санчо в ближайшие недели.

По словам журналиста Флориана Плеттенберга, вингер, который сейчас арендован у Манчестер Юнайтед, может подписать долгосрочный контракт с дортмундцами, так как он чувствует, что ему доверяют.

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Боруссия готова заплатить за него до 35 миллионов евро, но основной проблемой является его высокая зарплата.

Также решение Джейдона может повлиять на потенциальную смену тренера в Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд джейдон санчо

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