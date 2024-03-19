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Легенда дортмундской Боруссии принял решение завершить карьеру

Матс Хуммельс покидает профессиональный футбол.
Сегодня, 16:34
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Матс Хуммельс решил закончить футбольную карьеру, пишет Bild.

35-летний защитник решил повесить бутсы на гвоздь по завершении текущего сезона. Летом истекает его контракт с Боруссией, и он посчитал это отличным моментом.

Хуммельс является воспитанником Баварии, но почти всю карьеру провел в Дортмунде. На текущий момент у защитника 497 матчей за шмелей и всего 118 за Баварию.

Матч шесть раз становился чемпионом Германии, трижды брал Кубок и еще шесть раз Суперкубок Германии.

Кроме того защитник провел 78 матчей за сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.

Ранее также сообщалось, что Атлетико не хочет отпускать своего лидера на ОИ.

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