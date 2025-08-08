iSport.ua
Футбол

Именитый немецкий защитник проведет прощальный матч за Боруссию Дортмунд

Матс Хуммельс в последний раз выйдет на поле в составе "черно-желтых".
Сегодня, 10:52       Автор: Игорь Мищук
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Знаменитый защитник Матс Хуммельс попрощается с карьерой футболиста, снова сыграв за дортмундскую Боруссию.

Как сообщает Sport1.de, 36-летний немец, ранее уже официально объявивший о завершении карьеры, выйдет в стартовом составе "черно-желтых" в товарищеском матче с Ювентусом. Поединок будет сыгран в воскресенье, 10 августа.

Читай также: Чемпион мира 2014 года объявил об окончании карьеры

"Он будет играть со старта против Ювентуса, потому что хочет еще раз выйти на поле вместе с командой", - сказал исполнительный директор Боруссии Карстен Крамер.

Также в честь прощания со своим легендарным игроком дортмундский клуб выпустит специальную футболку.

Напомним, что Хуммельс большую часть своей карьеры провел в Боруссии Дортмунд, в составе которой завоевал два чемпионских титула, два Кубка и два Суперкубка Германии.

Также защитник выступал за Баварию, с которой трижды становился чемпионом, выиграл Кубок и три Суперкубка Германии. Свой последний в карьере сезон немецкий защитник провел в итальянской Роме.

Вместе со сборной Германии Хуммельс стал чемпионом мира в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен Манчестер Юнайтед.

