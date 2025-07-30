iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ

Джейдон Санчо может трижды "войти в одну реку", а может попробовать свои силы в Италии.
Сегодня, 15:04       Автор: Василий Медвидь

Манчестер Юнайтед намерен расстаться с Джейдоном Санчо в этом трансферном окне.

Как сообщает Mail Sport, манкунианцы снизили свои требования в отношении английского вингера. С ним теперь готовы расстаться за 17 млн фунтов.

Санчо интересует ряд клубов. Среди них, в частности, Боруссия Дортмунд, за которую Джейдон выступал уже дважды, а также Ювентус.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ попытается навязать Ньюкаслу конкуренцию за бомбардира из Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года
Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру
Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного
Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Биатлон15:53
Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года
Европа15:04
Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ
Бокс14:50
Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру
Европа14:29
Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного
Украина14:22
Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба
Европа13:55
Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба
Теннис13:54
Костюк узнала соперницу во втором круге турнира в Монреале
Европа13:30
Новичок АПЛ подписал Джаку за 20 миллионов евро
Бокс13:05
Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
Европа12:59
Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK