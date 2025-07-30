Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ

Джейдон Санчо может трижды "войти в одну реку", а может попробовать свои силы в Италии.

Манчестер Юнайтед намерен расстаться с Джейдоном Санчо в этом трансферном окне.

Как сообщает Mail Sport, манкунианцы снизили свои требования в отношении английского вингера. С ним теперь готовы расстаться за 17 млн фунтов.

Санчо интересует ряд клубов. Среди них, в частности, Боруссия Дортмунд, за которую Джейдон выступал уже дважды, а также Ювентус.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ попытается навязать Ньюкаслу конкуренцию за бомбардира из Бундеслиги.

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