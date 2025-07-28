iSport.ua
Русский Українська
Футбол

МЮ составит конкуренцию Ньюкаслу за бомбардира Бундеслиги

На балканца вырос спрос в Премьер-лиге.
Сегодня, 13:30       Автор: Антон Федорцив
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Английские Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сразятся за нападающего немецкого РБ Лейпциг Беньямина Шешко. Словенец получил предложение перехода от обоих клубов, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

"Красные дьяволы" и "сороки" изложили агентам форварда личные условия сотрудничества. Теперь выбор места продолжения карьеры зависит от Шешко. Фаворитом на подписание балканца остается Ньюкасл.

В прошлом сезоне Шешко провел 45 матчей во всех турнирах, в которых оформил 21 гол. Контракт нападающего с РБ Лейпциг действует до лета 2029 года. Немецкий гранд постарается выручить за него ориентировочно 75 млн евро.

Тем временем английский Ливерпуль нацелен на форварда Ньюкасла Александера Исака.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед РБ Лейпциг Беньямин Шешко

Статьи по теме

Ньюкасл согласовал контракт с заменой своему основному форварду Ньюкасл согласовал контракт с заменой своему основному форварду
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд
Ястремская в Монреале будет противостоять обидчице с Олимпиады Ястремская в Монреале будет противостоять обидчице с Олимпиады
"Почти невозможно": Макгиган назвал главный недостаток Дюбуа после реванша с Усиком "Почти невозможно": Макгиган назвал главный недостаток Дюбуа после реванша с Усиком

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Теннис14:29
Ястремская в Монреале будет противостоять обидчице с Олимпиады
Бокс14:15
"Почти невозможно": Макгиган назвал главный недостаток Дюбуа после реванша с Усиком
Теннис14:14
Костюк встретится с чемпионкой Уимблдона-2023 в Монреале
Европа13:44
Аллегри назвал причину, почему возглавил Милан
Европа13:30
МЮ составит конкуренцию Ньюкаслу за бомбардира Бундеслиги
Киберспорт13:16
NaVi - MOUZ: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф IEM Cologne 2025
НБА12:56
Кроссовки Брайанта с дебюта за Лейкерс продали на аукционе
Бокс12:55
Анбер дал совет Усику и рассказал, как бы прошел бой украинца с Мухаммедом Али и Ленноксом Льюисом
Бокс12:25
"Нужно давить": Паркер рассказал, как победить Усика
Теннис12:15
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK