МЮ составит конкуренцию Ньюкаслу за бомбардира Бундеслиги

На балканца вырос спрос в Премьер-лиге.

Английские Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сразятся за нападающего немецкого РБ Лейпциг Беньямина Шешко. Словенец получил предложение перехода от обоих клубов, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

"Красные дьяволы" и "сороки" изложили агентам форварда личные условия сотрудничества. Теперь выбор места продолжения карьеры зависит от Шешко. Фаворитом на подписание балканца остается Ньюкасл.

В прошлом сезоне Шешко провел 45 матчей во всех турнирах, в которых оформил 21 гол. Контракт нападающего с РБ Лейпциг действует до лета 2029 года. Немецкий гранд постарается выручить за него ориентировочно 75 млн евро.

Тем временем английский Ливерпуль нацелен на форварда Ньюкасла Александера Исака.

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