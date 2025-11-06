iSport.ua
Барселона избежала поражения от Брюгге, Манчестер Сити разгромил Боруссию Д

Каталонцы выдали результативный поединок с бельгийцами, а "горожане" разобрались с дортмундцами.
Вчера, 00:08       Автор: Игорь Мищук
Барселона и Брюгге сыграли вничью / Getty Images
Барселона и Брюгге сыграли вничью / Getty Images

В среду, 5 ноября, были сыграны матчи четвертого тура общего этап Лиги чемпионов.

Барселоне в гостях трижды пришлось отыгрываться против Брюгге, завершив в итоге поединок результативной ничьей 3:3.

Уже в начале противостояния соперники обменялись голами - Николо Тресольди на шестой минуте вывел Брюгге вперед, а спустя две минуты Барселона ответила результативным ударом Феррана Торреса. Второго гола бельгийской команды также не пришлось долго ждать - на 17-й минуте Карлуш Форбс восстановил разрыв в один мяч.

Каталонцам удалось отыграться уже после перерыва, когда отличился Ламин Ямаль, однако практически сразу тот же Форбс вернул преимущество бельгийцам. "Блаугранас" сравняли счет на 77-й минуте благодаря автоголу Христоса Цолиса, от которого мяч рикошетом залетел в ворота.

Под занавес встречи Ромео Вермант забил и четвертый мяч Брюгге, обокрав Войцеха Щесны после неудачного финта, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения против голкипера.

Барселона, набрав семь очков, занимает на данный момент 11-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Брюгге с четырьмя баллами расположился на 22-й позиции.

Статистика матча Брюгге - Барселона четвертого тура Лиги чемпионов

Брюгге - Барселона 3:3

Голы: Тресольди, 6, Форбс, 17, 64 - Торрес, 8, Ямаль, 61, Цолис, 77 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 2.14 - 2.10
Владение мячом: 24% - 76%
Удары: 10 - 23
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 0 - 3
Фолы: 11 - 6

Брюгге: Якерс - Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс - Станкович, Оньедика (Аудор, 84) - Форбс (Диахон, 78), Ванакен, Цолис - Тресольди (Верман, 78).

Барселона: Щесны - Кунде, Араухо, Гарсия (Мартин, 90), Бальде (Кубарси, 90) - Касадо (Ольмо, 58), де Йонг - Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжи, 83) - Торрес (Левандовски, 58).

Предупреждения: Оньедика, Диахон - Кунде, Ямаль, Лопес.

Источник: Getty Images

Манчестер Сити на своей поле разобрался с дортмундской Боруссией, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

Команда Хосепа Гвардиолы еще в первом тайме обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча благодаря голам Фила Фодена и Эрлинга Холанда, которые отличились с интервалом в семь минут.

Во второй половине встречи Фоден довел результат до разгромного, оформив дубль. Боруссия сумела сократить отставание усилиями Вальдемара Антона, однако Райан Шерки в компенсированное время восстановил преимущество "горожан" в три мяча.

Манчестер Сити набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Боруссия Д с семью пунктами идет на 14-й строчке.

Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд четвертого тура Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 4:1

Голы: Фоден, 22, 57, Холанд, 29, Шерки, 90+1 - Антон, 72

Ожидаемые голы (xG): 1.94 - 0.94
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 18 - 12
Удары в створ: 11 - 4
Угловые: 4 - 4
Фолы: 11 - 17

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Стоунз, Гвардиол, О'Райли (Аит-Нури, 86) - Рейндерс (Б. Силва, 79), Нико Гонсалес, Фоден - Савио (Диаш, 79), Холанд (Мармуш, 96), Доку (Шерки, 79).

Боруссия Д: Кобель - Антон, Шлоттербек, Бенсебаини (Джан, 66) - Рьерсон, Нмеча, Забитцер (Гросс, 67), Свенссон - Адейеми (Ф. Силва, 81), Байер (Беллингем, 66) - Гирасси (Чуквуэмека, 66).

Предупреждения: Савио, О'Райли - Свенссон.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона брюгге Манчестер Сити Боруссия Дортмунд

