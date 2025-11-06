Брюгге - Барселона 3:3: видео голов и лучших моментов матча 05.11.2025

В среду, 5 ноября, Брюгге принимал на своем поле Барселону в матче четвертого тура общего этап Лиги чемпионов.

Соперники выдали результативный поединок, завершившийся вничью 3:3, а каталонцы по ходу противостояния трижды оказывались в роли догоняющих.

Брюгге вышел вперед на шестой минуте усилиями Николо Тресольди, но через две минуты Барселона ответила голом Феррана Торреса. Тем не менее вскоре Карлуш Форбс вернул преимущество бельгийской команде.

Во втором тайме Ламин Ямаль восстановил паритет, однако Форбс оформил дубль и снова вывел бельгийцев вперед. Окончательно сравнять счет каталонцам удалось на 77-й минуте благодаря автоголу.

В конце поединка Брюгге забил и четвертый мяч после ошибки Войцеха Щесны, но гол отменили из-за фола против вратаря.

Вашему вниманию видео всех голов матча Брюгге - Барселона в четвертом туре Лиги чемпионов:

Брюгге - Барселона 3:3

Голы: Тресольди, 6, Форбс, 17, 64 - Торрес, 8, Ямаль, 61, Цолис, 77 (аг)

Брюгге: Якерс - Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс - Станкович, Оньедика (Аудор, 84) - Форбс (Диахон, 78), Ванакен, Цолис - Тресольди (Верман, 78).

Барселона: Щесны - Кунде, Араухо, Гарсия (Мартин, 90), Бальде (Кубарси, 90) - Касадо (Ольмо, 58), де Йонг - Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжи, 83) - Торрес (Левандовски, 58).

Предупреждения: Оньедика, Диахон - Кунде, Ямаль, Лопес.

Источник: MEGOGO

