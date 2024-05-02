Барселоне предложили услуги хавбека сборной Италии

Барселона получила предложение выкупить Марко Верратти, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, итальянский хавбек летом перешел в Аль-Араби, но сейчас не против снова вернуться в Европе.

Руководство каталонцев было бы не против подписать полузащитника, их прельщает его опыт, но он все равно не будет приоритетной целью.

Многие в Барселоне не уверены, что Верратти сможет демонстрировать ожидаемые уровень игры, да и, как всегда, проблема клуба с финансами и здесь не позволит просто подписать игрока.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых отличился семью ассистами.

Ранее также сообщалось, что юниор Барселоны мог летом оказаться в Польше.

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