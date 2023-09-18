iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Энрике недоволен тем, что ПСЖ продал одного из ключевых игроков

Испанский специалист хотел бы сохранить Верратти.
Сегодня, 15:19
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Стало известно, почему хавбек Марко Верратти покинул ПСЖ этим летом. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Итальянский футболист прибыл на предсезонку с лишним весом. Руководство клуба посчитало, что вклад игрока на поле не соответствует размеру его зарплаты, после чего от игрока избавились.

Читай также: ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году

В свою очередь главный тренер парижан Луис Энрике был недоволен данным решением, однако после общения с Луишем Кампушем и Нассером Аль-Хелайфи испанец согласился с уходом Верратти.

Напомним, 30-летний итальянский полузащитник сменил Париж на Ближний Восток, перейдя в Аль-Араби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти Луис Энрике

Статьи по теме

ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году ПСЖ мог подписать Беллингема в прошлом году
ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема
ПСЖ неожиданно уступил Ницце ПСЖ неожиданно уступил Ницце
ПСЖ близок к продаже загубленного таланта в катарский чемпионат ПСЖ близок к продаже загубленного таланта в катарский чемпионат
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:49
Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов
Бокс16:39
Отец Фьюри назвал единственного боксера, который не боится Уайлдера
Европа16:22
Манчестер Юнайтед лишился защитника перед матчем с Баварией
Теннис16:15
Парный рейтинг WTA: Надежда Киченок поднялась, Володько сильно опустилась
Европа15:56
Хави: Нужно доказать, что в Лиге чемпионов Барселона готова конкурировать с кем угодно
Теннис15:45
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
Теннис15:20
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
Европа15:19
Энрике недоволен тем, что ПСЖ продал одного из ключевых игроков
Украина14:57
Рух получил трансферный бан от ФИФА из-за разорвавшего контракт легионера
Европа14:51
Чеферин прокомментировал отказ от сотрудничества с Газпромом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK