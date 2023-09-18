Энрике недоволен тем, что ПСЖ продал одного из ключевых игроков
Испанский специалист хотел бы сохранить Верратти.
Стало известно, почему хавбек Марко Верратти покинул ПСЖ этим летом. Об этом сообщает издание L’Équipe.
Итальянский футболист прибыл на предсезонку с лишним весом. Руководство клуба посчитало, что вклад игрока на поле не соответствует размеру его зарплаты, после чего от игрока избавились.
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В свою очередь главный тренер парижан Луис Энрике был недоволен данным решением, однако после общения с Луишем Кампушем и Нассером Аль-Хелайфи испанец согласился с уходом Верратти.
Напомним, 30-летний итальянский полузащитник сменил Париж на Ближний Восток, перейдя в Аль-Араби.
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