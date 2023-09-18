Энрике недоволен тем, что ПСЖ продал одного из ключевых игроков

Стало известно, почему хавбек Марко Верратти покинул ПСЖ этим летом. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Итальянский футболист прибыл на предсезонку с лишним весом. Руководство клуба посчитало, что вклад игрока на поле не соответствует размеру его зарплаты, после чего от игрока избавились.

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В свою очередь главный тренер парижан Луис Энрике был недоволен данным решением, однако после общения с Луишем Кампушем и Нассером Аль-Хелайфи испанец согласился с уходом Верратти.

Напомним, 30-летний итальянский полузащитник сменил Париж на Ближний Восток, перейдя в Аль-Араби.

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