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ПСЖ мог подписать Беллингема в пролом году

У парижан была своя альтернатива игроку.
Сегодня, 21:51
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем мог оказаться в ПСЖ. Об этом сообщает издание GFFN.

Представители английского футболиста предлагали его услуги парижанам, однако технический директор клуба Луиш Кампуш отказался от подписания полузащитника. У ПСЖ был свой "аналог"  Беллингема - Уоррен Заир-Эмери.

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Напомним, 20-летний англичанин этим летом перешел в Реал из Боруссии более чем за 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету Джуда пять голов и один ассист в четырех матчах Ла Лиги.

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