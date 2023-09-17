Легенда Реала летом отклонила ряд предложений из Саудовской Аравии
Лука Модрич хотел остаться в клубе и бороться за место в старте.
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич летом отказался покинуть клуб.
По словам Фабрицио Романо, хорват имел предложения из Саудовской Аравии, но решил бороться за место в старте "сливочных".
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"Модрич отказался от очень хороших предложений из Саудовской Аравии. Он хотел бороться за место в старте и это остается приоритетом. Он будет биться за свое место в составе, на данный момент ничего не изменилось", - цитирует Романо Twitter-аккаунт Football Espana.
В текущем сезоне хавбек провел 4 матча, выходя на замену во всех.
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