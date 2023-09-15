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Челси готов продать Кепу в Реал

Испанец может остаться в стане "сливочных".
Сегодня, 19:53
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага может на постоянной основе остаться в Реале. Об этом сообщает издание Sport.es.

Лондонский клуб готов расстаться со своим 28-летним игроком за 25 млн евро. В свою очередь мадридцы считают, что испанец стоит не больше 18 млн.

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Контракт Кепы с "синими" рассчитан до лета 2025 года. Сам вратарь хотел бы покинуть Челси и остаться в Реале.

Напомним, "сливочные" арендовали на сезон голкипера Челси без права выкупа. Футболист уже успел провести за испанский коллектив два матча в рамках Ла Лиги, пропустив один мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

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