Бавария заинтересована в приглашении на пост тренера легенду Реала
Мюнхенцы уже нашли преемника Тухелю.
Бавария присматривает себе нового главного тренера. Об этом сообщает издание Bayen & Germany.
В случае увольнения Томаса Тухеля, мюнхенцы присмотрятся к кандидатуре наставника Байера Хаби Алонсо. Испанец является главным претендентом на данный пост.
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Отметим, руководство Баварии высоко оценивает работу Алонсо в стане "фармацевтов", к тому боссы клуба уже знакомы с экс-футболистом после его выступлений на Альянц Арене.
После трех туров Бундеслиги Байер под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков.
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