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Бавария заинтересована в приглашении на пост тренера легенду Реала

Мюнхенцы уже нашли преемника Тухелю.
Сегодня, 12:50
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Бавария присматривает себе нового главного тренера. Об этом сообщает издание Bayen & Germany.

В случае увольнения Томаса Тухеля, мюнхенцы присмотрятся к кандидатуре наставника Байера Хаби Алонсо. Испанец является главным претендентом на данный пост.

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Отметим, руководство Баварии высоко оценивает работу Алонсо в стане "фармацевтов", к тому боссы клуба уже знакомы с экс-футболистом после его выступлений на Альянц Арене.

После трех туров Бундеслиги Байер под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Хаби Алонсо

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