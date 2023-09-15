Бавария заинтересована в приглашении на пост тренера легенду Реала

Бавария присматривает себе нового главного тренера. Об этом сообщает издание Bayen & Germany.

В случае увольнения Томаса Тухеля, мюнхенцы присмотрятся к кандидатуре наставника Байера Хаби Алонсо. Испанец является главным претендентом на данный пост.

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Отметим, руководство Баварии высоко оценивает работу Алонсо в стане "фармацевтов", к тому боссы клуба уже знакомы с экс-футболистом после его выступлений на Альянц Арене.

После трех туров Бундеслиги Байер под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков.

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