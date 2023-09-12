Бавария готова отпустить Нагельсманна ради работы в сборной Германии

Мюнхенский клуб не будет стоять на пути тренера, если стороны смогут договориться о его контракте.

Бывший главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн считается главным кандидатом на то, чтобы занять аналогичную должность в сборной Германии, которая недавно освободилась с увольнением Ханси Флика.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, "ротен" готовы отпустить 36-летнего наставника в немецкую сборную без требования компенсации (тренер до сих пор находится на контракте с клубом).

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ханс-Йоахим Вацке связался с Баварией, чтобы узнать у клуба, считают ли они Нагельсманна подходящим для работы в сборной Германии, исходя из своего опыта работы с ним.

Мюнхенцы отпустят тренера при двух условиях:

Немецкий футбольный союз должен провести товарищескую игру с Баварией (аналогичный матч проводился, когда Флик уходил из Баварии в сборную);

Немецкий футбольный союз должен покрыть всю зарплату Нагельсмана.

Теперь следующим шагом Немецкого футбольного союза будет достижение соглашения с самим Нагельсманном.

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