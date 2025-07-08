Экс-звезда ПСЖ сменил клуб в Катаре

Бывший полузащитник ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти нашел себе новый клуб в Катаре.

Ранее итальянский хавбек выступал за Аль-Араби, а теперь будет представлять Аль-Дуихаль.

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О переходе 32-летнего футболиста на правах свободного агента ближневосточный клуб объявил на своем официальном сайте. Детали сделки не разглашаются.

Напомним, что предыдущие два года Верратти выступал за Аль-Араби, сыграв за это время в составе команды 40 матчей во всех турнирах и отличившись четырьмя голами и 12 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что именитый аргентинский вингер Анхель Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет.

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