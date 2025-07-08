Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет

Аргентинский вингер после продолжительной европейской карьеры снова будет выступать за Росарио Сентраль.

Бывший вингер мадридского Реала, ПСЖ и ряда других клубов Анхель Ди Мария пополнил состав родного Росарио Сентраль.

О переходе 37-летнего футболиста официально объявила пресс-служба аргентинского клуба.

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Контракт чемпиона мира в составе сборной Аргентины рассчитан на один год - до июня 2026 года.

Presentación Oficial de Ángel Di María como refuerzo de #RosarioCentral#BienvenidoÁngel 💙💛 pic.twitter.com/dtAeaeWFiR — Rosario Central (@RosarioCentral) July 7, 2025

El primer día del último sueño.

Angelito volvió a su casa. #BienvenidoÁngel 💙💛 pic.twitter.com/5QRyok1rqm — Rosario Central (@RosarioCentral) July 8, 2025

Напомним, что Ди Мария начинал профессиональную карьеру в Росарио Сентраль, откуда летом 2007 года перешел в Бенфику.

В Европе аргентинец также выступал за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентус.

Европейский этап карьеры Ди Мария завершал также в Бенфике, последними матчами за которую стали поединки на Клубном чемпионате мира-2025. Вингер отличился четырьмя голами на турнире и вышел с лиссабонцами в плей-офф, где в 1/8 финала португальская команда уступила Челси (1:4 д.в.).

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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