iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет

Аргентинский вингер после продолжительной европейской карьеры снова будет выступать за Росарио Сентраль.
Сегодня, 07:59       Автор: Игорь Мищук
Анхель Ди Мария / Rosario Central
Анхель Ди Мария / Rosario Central

Бывший вингер мадридского Реала, ПСЖ и ряда других клубов Анхель Ди Мария пополнил состав родного Росарио Сентраль.

О переходе 37-летнего футболиста официально объявила пресс-служба аргентинского клуба.

Читай также: Легендарный вратарь Галатасарая трудоустроился в Аргентине

Контракт чемпиона мира в составе сборной Аргентины рассчитан на один год - до июня 2026 года.

Напомним, что Ди Мария начинал профессиональную карьеру в Росарио Сентраль, откуда летом 2007 года перешел в Бенфику.

В Европе аргентинец также выступал за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентус.

Европейский этап карьеры Ди Мария завершал также в Бенфике, последними матчами за которую стали поединки на Клубном чемпионате мира-2025. Вингер отличился четырьмя голами на турнире и вышел с лиссабонцами в плей-офф, где в 1/8 финала португальская команда уступила Челси (1:4 д.в.).

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика трансферы Анхель Ди Мария Росарио Сентраль

Статьи по теме

Александрия усилилась африканским легионером Александрия усилилась африканским легионером
Шведский бомбардир пошел на финансовые уступки ради перехода в Арсенал Шведский бомбардир пошел на финансовые уступки ради перехода в Арсенал
Саудовский клуб близок к завершению сделки по переходу звезды Милана Саудовский клуб близок к завершению сделки по переходу звезды Милана
Арсенал объявил о подписании полузащитника сборной Испании Арсенал объявил о подписании полузащитника сборной Испании

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Флуминенсе - Челси в полуфинале КЧМ-2025, старт квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Бокс10:58
"Должен был приехать четыре года назад": Фьюри заявил о готовности посетить Россию
НБА10:32
Финалист НБА потерял звездного игрока на следующий сезон
Бокс09:59
"Все будут в шоке": Дюбуа заявил, что готов удивить в реванше с Усиком
Теннис09:35
Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском
Другие страны09:00
Клубный чемпионат мира-2025: Флуминенсе и Челси определят первого финалиста
Бокс08:55
Бокс: расписание боев
Бокс08:40
Бенавидес - Ярд, Норман - Хэйни: названа точная дата большого вечера бокса в Эр-Рияде
Другие страны07:59
Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет
Европа07:30
Футбол сегодня: Флуминенсе - Челси в полуфинале КЧМ-2025, старт квалификации Лиги чемпионов
Футбол00:45
Мексиканский футболист побил рекорд Ямаля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK